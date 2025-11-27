Striscia la notizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando

Ora è ufficiale: Striscia la notizia tornerà in onda. Ad annunciarlo è Mediaset, con una nota diffusa poco fa.

Il programma di Antonio Ricci sarà trasmesso a gennaio 2026 in una nuova fascia oraria. Non più in quella denominata access prime time, cioè subito dopo il telegiornale della sera. Ma in prima serata (che ormai inizia quasi sempre non prima delle 21.45).

Si tratta della prima volta di Striscia la Notizia in questo slot di palinsesto.

Mediaset assicura piena sintonia con Ricci

Il tg satirico sarà proposto su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dalla storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Il Biscione assicura che "l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci".

Quindi prosegue spiegando che "la squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana".

Cosa c'entra il successo de La Ruota della fortuna con Striscia la notizia

Il fatto che Striscia la notizia tornasse in onda era stato pubblicamente garantito da Pier Silvio Berlusconi in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti la scorsa estate. Eppure nella storica fascia occupata dal tg satirico Canale 5 sin da luglio aveva deciso di puntare su La Ruota della fortuna con Gerry Scotti.

Un esperimento che si è trasformato in poche settimane in un vero e proprio trionfo, visti gli altissimi ascolti registrati dal quiz che è riuscito addirittura a bloccare il successo di Affari tuoi su Rai1, che perde quotidianamente la sfida Auditel.

Quando inizierà Striscia la notizia?

Il clamoroso exploit della Ruota ha fatto slittare il ritorno in onda di Striscia, inizialmente programmato per novembre.

Ora la conferma ufficiale: Striscia andrà in onda a gennaio 2026, in prima serata. Al momento non sono state comunicate le date precise, ma è presumibile che debutti mercoledì 7.