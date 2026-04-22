In Utero, la prima serie tv sulla fecondazione assistita, in arrivo su Hbo Max: trama, episodi e attori

Dall'8 maggio arriverà su HBO Max la prima serie dedicata alla fecondazione assistita. Si intitola In Utero ed è composta da otto episodi, a rilascio settimana, ogni venerdì.

In Utero è creata da Margaret Mazzantini, diretta da Maria Sole Tognazzi, che firma anche la direzione artistica, e da Nicola Sorcinelli, che cura gli ultimi 4 episodi.

Il protagonista è Sergio Castellitto, che interpreta Sergio, ginecologo fondatore della clinica di fecondazione assistita “Creatividad”.

Nel cast anche, tra gli altri, Alessio Fiorenza (Angelo, giovane uomo trans, talentuoso biologo), Maria Pia Calzone (Teresa, amministratrice brillante e fondatrice insieme al marito della clinica) e Thony (la patient assistant Dora).

Accanto a loro ci sono anche Valentina Romani e Andrea Lattanzi che interpretano una coppia alle prese con l’infertilità; Ivana Lotito e Marianna Fontana, nei panni di una coppia omogenitoriale femminile; Maya Sansa, donna single che prova a diventare genitore e Romana Maggiora Vergano, studentessa che dona i propri ovociti per finanziare i suoi studi; Donatella Finocchiaro e Fabrizio Ferracane, i genitori di Angelo; Sara Drago ed Enrico Borello, amici che decidono di fare un figlio insieme nonostante non siano una coppia; e ancora Camille Dugay, Michela De Rossi, Fabrizio Falco, Denise Capezza, Francesco Colella, Daniele Parisi e Astrid Casali.

In Utero: la trama

Al centro della serie, ambientata a Barcellona, in Spagna, le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica. Persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, che attraverso il proprio desiderio di genitorialità portano punti di vista inediti e conflitti profondi mai esplorati.

In Utero è una produzione CATTLEYA – parte di ITV Studios – in associazione con Paramount Television International Studios. Autori delle sceneggiature sono Enrico Audenino – che ricopre anche il ruolo di head writer – Teresa Gelli e Vanessa Picciarelli.

In Utero, cosa succede negli 8 episodi (senza spoiler)

EPISODIO 1

Ruggero e Teresa affrontano la possibilità di vendere, mentre Angelo ottiene la nuova carta d'identità e affronta il bisogno di spazio di Ines. Alla clinica, il caso di una coppia mette a dura prova la nuova patient assistant Dora.

EPISODIO 2

Mentre Angelo cerca di riconquistare Ines, Ruggero viene coinvolto nel caso di una figlia della clinica che ha bisogno di rintracciare il suo donatore. Una coppia di donne deve decidere chi porterà avanti la gravidanza.

EPISODIO 3

Sofia e Penelope sembrano finalmente aver raggiunto un equilibrio. Dopo un litigio con Teresa, Ruggero si offre di occuparsi del donatore di Emma. Nel frattempo, le tensioni con Ines spingono Angelo ad avvicinarsi a Dora.

EPISODIO 4

Dopo essersi riconciliato con Ines, Angelo aiuta il fratello ad affrontare la diagnosi di azoospermia. Mentre Dora supporta il percorso di una nuova ovodonatrice, Ruggero incontra Emma.

EPISODIO 5

Durante i festeggiamenti per l’anniversario dei genitori, vecchi e nuovi conflitti mettono a dura prova la relazione di Angelo con la propria famiglia. Rientrato a Barcellona, Angelo e Ruggero sono costretti ad affrontare un’emergenza.

EPISODIO 6

Un caso difficile porta Angelo a scontrarsi con Ruggero, nel frattempo sempre più coinvolto nel rapporto con Emma. Teresa trova una soluzione per salvare la clinica, mentre una paziente teme di dover rinunciare per sempre alla maternità.

EPISODIO 7

Due amici si fingono una coppia per iniziare un percorso di fecondazione alla Creatividad. Il futuro della clinica però sembra segnato, Teresa e Ruggero sono sempre più distanti mentre Angelo e Dora si interrogano sul loro futuro.

EPISODIO 8

Ruggero sprofonda in una crisi, ma un caso particolare riesce a fargli ritrovare l’amore per il lavoro e a riconciliarlo con Angelo. L’embriologo finalmente prende una decisione sulla sua vita sentimentale e Dora trova una nuova stabilità.