Donnavventura Reporter Experience, una nuova tappa, tra le ultime avventure in Egitto via fino alla Giordania

Siamo alla settimana e ottava puntata del viaggio di Donnavventura: si chiude l'itinerario egiziano nelle acque cristalline del Mar Rosso, a Sharm el Sheik e si arriva in Giordania.

Il viaggio di Donnavventura, dunque, conclude l'itinerario egiziano, passando dalle meravigliose tracce della civiltà dei Faraoni agli scenari mozzafiato delle località affacciate sul Mar Rosso, nelle aree più suggestive e turistiche dell'Egitto, per poi arrivare in Giordania, uno degli Stati arabi più modernizzati e da sempre fondamentale ago della bilancia nella tormentata regione mediorientale





ESPERIENZE IMMERSIVE TRA DESERTO E MAR ROSSO

In Egitto, le reporter di Donnavventura hanno compiuto l'ultima parte del loro itinerario nelle celebri località del Mar Rosso, partendo da Berenice, villaggio che affaccia sul Mar Rosso e sorge a poca distanza da Marsa Alam: un vero e proprio paradiso per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling. E le ragazze non si sono lasciate sfuggire l'occasione unica di esplorare fondali ricchi di vita marina e coralli spettacolari. Non sono mancate le avventure nel deserto. Altra tappa, immancabile, la perla della costa del Mar Rosso: Sharm el Sheik. Ultimo spicchio d'Egitto, poi il viaggio prosegue verso la Giordania

IN GIORDANIA SI PARTE DALLA CAPITALE AMMAN

La prima tappa giordana è Amman, la capitale, sospesa tra imponenti vestigia romane e futuro. L'itinerario, raccontato dall'inviata di RTL 102.5, Annabruna Di Iorio, svela luoghi suggestivi come il teatro romano di Amman e la sua moschea dalla suggestiva cupola bicolore. Ma non è la vista l'unico senso appagato dall'itinerario giordano. L'equipaggio di Donnavventura si sono cimentate nella preparazione di un piatto tipico della cucina giordana e poi l'hanno assaggiato

DA AMMAN VERSO EST

Di nuovo a bordo del loro fuoristrada, le reporter di Donnavventura si sono spostate da Amman dirette verso Petra. Piccolo imprevisto nel tragitto: una bucatura, subito risolta, non ha smorzato gli entusiasmi del team. Prima tappa intermedia, una sosta nell'incantevole oasi naturalistica della Shumari Reserve. Poi la visita nel Castelletto di Amba, un hamman con affreschi datati tra il VII e l'VIII secolo d.C., situato in un luogo strategico tra la via della seta e la via dell'incenso. Non manca la consueta esperienza gastronomica, a tavola di una donna del luogo, gustando tipici piatti della tradizione giordana.





PETRA, TAPPA-MERAVIGLIA

Nell'andare verso Petra, sito archeologico giordano, inserito nella lista dei Patrimoni Unesco e tra le moderne meraviglie del mondo, il team di Donnavventura incontra tramonti mozzafiato e paesaggi antropizzati. Il campo-base è ora organizzato in strutture semovibili di forma sferica con delle cupole suggestive, da cui ammirare il panorama. Non manca l'incontro-testimonianza con una donna italiana che ha scelto la Giordania come luogo in cui vivere e lavorare. Il viaggio prosegue nel deserto Wadi Rum fino al sito archeologico. Un altro piccolo imprevisto frena per poco il viaggio delle reporter: si sono insabbiate, ma grazie all'aiuto di alcuni volontari sono riuscite a rimettersi in carovana e a proseguire. Poi dopo tante emozioni per lo spirito, un'esperienza nelle acque del Mar Morto ha regalato alle ragazze un pieno di bellezza, grazie ai fanghi e ai bagni rigeneranti.











