Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) si è sposato? Il mistero corre sui social

Da un po' di tempo non lo vediamo in tv, dove è stato concorrente del Grande Fratello Vip ed ospite in alcuni programmi Rai. Antonino Spinalbese, ragazzo d'oro ed ex hair stylist, si sarebbe sposato. Il condizionale è d'obbligo perché il mistero corre sui social.

IL MISTERO SUL MATRIMONIO

Spinalbese, che ha avuto una figlia da Belen Rodriguez, sarebbe convolato a nozze con Ainhoa Foti Rodriguez, giovane tatuatrice di Genova che frequenta da circa due anni.

L'annuncio, in parte avvolto da un alone di mistero, resta legato alle parole di Spinalbese, che ha detto ai suoi follower: "Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno". Secondo alcuni potrebbe essere una trovata promozionale, secondo i più romantici si tratterebbe di nozze.

Ma gli scatti di Spinalbese non sono proprio legati al matrimonio perché raffigurano la coppia in un bagno, con gli abiti fradici a causa dell'acqua della doccia e della vasca.

L'EX BELEN RODRIGUEZ E IL MONDO DELLA TV

Riservato. Elegante, con grande capacità dialettica. Antonino Spinalbese in passato è stato accostato a Belen Rodriguez per una storia d'amore durata un anno e mezzo (dalla loro relazione è nata una figlia, i due sono rimasti in ottimi rapporti). Ma Spinalbese è sempre stato molto riservato, non è un grande amante delle telecamere e vive la popolarità in modo genuino. Però è stato proprio lui a svelare l'inizio della relazione con Ainhoa Foti Rodriguez.



