RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express 2026

Costantino della Gherardesca è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali per presentare in diretta la nuova edizione di “Pechino Express”, al via da stasera, giovedì 12 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

«Questa sarà un’edizione cinematografica, rivoluzionaria», dichiara Costantino della Gherardesca.

IL VIAGGIO

In questa stagione “Pechino Express” attraverserà l’Asia spostandosi man mano sempre verso est, andando a creare una delle rotte più sorprendenti di sempre. I tre Paesi visitati quest’anno sono Indonesia, Cina e Giappone: le coppie si perderanno nel fascino di Bali e Java, che nasce dal mistico intreccio fra templi che profumano ancora di antiche civiltà e il panorama della selvaggia natura che li circonda con acqua e fuoco; affronteranno i misteri della Cina, che vive in tre dimensioni temporali contemporaneamente - passato, presente e futuro - toccando città come Shangai e Nanchino; correranno fino a incontrare il Sol Levante, il punto più lontano in Giappone, fantasia di racconti mitici e fiabeschi stretti fra tradizione e modernità, scoprendo l’immensa metropoli di Tokyo e anche Kyoto, che sarà la sede della finalissima. Vivranno l’Oriente che sarà Estremo come non mai: un viaggio imprevedibile e affascinante, stancante e indimenticabile, terminato il quale faranno ritorno a casa con gli occhi e l’anima pieni della bellezza che incontreranno sul loro percorso.

Ospite di RTL 102.5, il conduttore racconta le novità: «Iniziamo a Bali, in Indonesia, è bella ma anche comodo. Poi si va a Java, che è un po’ come nei pianeti di Star Trek con il capitano Kirk. Poi si va direttamente in Cina, alla Porta d’Oriente e a Shanghai, lì hanno completamente tolto l’inquinamento, lo hanno fatto davvero. Ci sono grandi riprese e la cosa divertente è che i viaggiatori sono forsennati. Ho l’occasione di raccontare tutti i luoghi. Poi si arriva in Giappone, il luogo più ambito in assoluto dai turisti e dai viaggiatori italiani».

Costantino della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda. «Questa sarà la mia quattordicesima edizione, una da concorrente. Pechino è cambiato continuamente. Poi c’è una sorpresa, perché per un attimo in questa edizione sono diventata concorrente. Ho tre inviati, uno per ogni luogo»

LE COPPIE

Le dieci coppie sono pronte ad affrontare un’avventura che non potranno mai dimenticare.

Ecco i viaggiatori di quest’anno:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi

Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati

Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj

Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci

Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper

Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex

Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian

Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator

Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine



