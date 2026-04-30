Le indagini sul caso arbitri avanti sino a novembre, ancora fuori dalla vicenda le società di calcio

Le bussate in Sala Var erano riservate, questa l'ipotesi dei pm dopo gli interrogatori, agli arbitri più vicini a Rocchi così che le valutazioni sulla singola partita fossero più alte per scalare la graduatoria. E si andrebbe oltre: alcune stanze della Sala Var di Lissone (che, differentemente da altri Paesi europei, hanno i vetri e quindi vi si può comunicare, almeno a gesti) erano destinate appositamente a chi era vicino all'ex designatore, in modo che fossero più facilmente raggiungibili.

L'inchiesta sugli arbitri va avanti con le indagini che potranno spingersi sino a novembre facendo slittare così eventuali penalizzazioni (se ci fossero riscontri tali da giustificare un intervento della giustizia sportiva) al campionato 2026/27, ma già adesso ci sono nuovi particolari .Innanzitutto le testimonianze dei vari fischietti hanno fatto capire agli inquirenti come il supposto "sistema Rocchi" non fosse una cosa sconosciuta all'interno dell' Aia : designazioni "pilotate" o "combinate" per favorire e spingere - a livello di carriera, e quindi economico - arbitri amici o meno . Con i big match che era una sorta di premio per gli "allineati" a Rocchi : "Dopo un acceso confronto con lui, non ho più visto la Serie A" si legge in uno sfogo riportato da La Repubblica .

I casi Bologna-Inter e Inter-Milan

A proposito di designazioni, La Gazzetta dello Sport scrive che gli interrogatori degli arbitri avrebbero confermato due dei capi d'accusa imputati a Rocchi: le designazioni per Bologna-Inter e Inter-Milan. Da queste testimonianze sarebbe arrivata la conferma che fossero designazioni pilotate con Colombo gradito ai nerazzurri e Doveri invece no. Un fattore chiave decisivo per il pm Ascione che dovrà dimostrare in sede di processo proprio che Colombo e Doveri fossero stati scelti proprio in quanto gradito e sgradito all'Inter e non con la logica meritocratica.

I contatti a San Siro

Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? In quell'incontro del 2 aprile 2025 a San Siro, Rocchi avrebbe parlato con una o più persone sempre del mondo arbitrale, non ci sono indagati tra i tesserati delle squadre di Serie A, ma non sono ancora state identificate sebbene siano nel mirino della Procura. Da capire se quell'incontro sia venuto a galla tramite interrogatori o ci siano intercettazioni, in questo secondo caso probabilmente arrivate in modo quasi "casuale" nell'ambito delle indagini per altre inchieste, come quelle sui capi ultras di Inter e Milan.

Le dichiarazioni di Gervasoni

Ad Andrea Gervasoni è stata contestata, nel corso dell'interrogatorio, un'intercettazione tra due persone da cui, secondo gli inquirenti, emergerebbe che Gervasoni sarebbe intervenuto con una delle ormai note "bussate" sulla sala Var per far modificare la decisione dell'assegnazione di un rigore, poi revocato, in Salernitana-Modena di serie B del 2025. Gervasoni, da quanto si è saputo, ha fatto presente che fino a luglio dello scorso anno c'era un solo supervisore Var per la B e per la A e "quindi si sacrificava la serie B per seguire ovviamente la A e io anche quel giorno - ha detto in sostanza - ero nella palazzina" della A del centro Var di Lissone. Il suo legale ha depositato pure la planimetria per dimostrare la distanza tra i due edifici, chiarendo che era proprio "in un luogo diverso". E ha depositato anche i filmati e gli audio delle due partite, tra cui anche Inter-Roma, non contestato comunque dai pm. La Procura ha letto e gli ha fatto ascoltare l'audio di quella intercettazione che sarebbe, secondo l'accusa, la prova a suo carico. Intercettazione successiva alla partita: un dialogo tra due arbitri, pare, che avrebbero fatto riferimento ad un condizionamento di Gervasoni per far revocare il rigore che era stato dato al Modena. Nell'interrogatorio il pm ha mostrato sia i filmati della sala Var di Salernitana-Modena che di Inter-Roma. Sul primo caso Gervasoni ha fatto presente, sulla base dei filmati, che la discussione in sala Var "durò 20 secondi" e che lui non poteva `volare´ da una palazzina all'altra. Il senso della difesa, poi, è anche questo: "Non è mai intervenuto, ma anche se l'avesse fatto per far prendere una decisione giusta, sarebbe questa una frode sportiva?"