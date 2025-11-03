Iva Zanicchi: "Ok, il prezzo è giusto torna in tv? Senza di me sarà un flop tremendo!"

“Come può esistere Ok, il prezzo è giusto senza di me? Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo". È l'anatema lanciato da Iva Zanicchi, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, nella puntata che andrà in onda domani sera su Rai2.

Il riferimento è allo storico programma Mediaset che a gennaio 2026 dovrebbe tornare in televisione, stavolta sulla tv pubblica, con la conduzione probabilmente affidata a Flavio Insinna.

Iva Zanicchi e la rivalità con Mina

Nel corso della chiacchierata a Belve, l’Aquila di Ligonchio ha parlato anche della rivalità con Mina:

“Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!".

Iva Zanicchi e le tasse

A proposito dei “guai col fisco", la Zanicchi ha spiegato: "Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7miliardi e 500milioni.

La confessione su quello sketch famoso

Durante l'intervista si è parlato anche del famoso sketch in cui la cantante era ipnotizzata da un mago e che si concludeva con la sua “impellenza di fare la pipì” dietro a un divano.

“Era tutto finto?” ha chiesto Fagnani. “Una grande attrice, ho convinto tutti” la risposta dell'Iva Nazionale.

Oltre a Iva Zanicchi, ospiti del secondo appuntamento stagionale di Belve saranno Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. In studio, anche questa settimana, Maria De Filippi.



