Cannes 2026, Barbra Streisand riceverà la Palma d’Oro alla carriera

Barbra Streisand riceverà la Palma d’Oro alla carriera il 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura della 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio. «È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d’Oro Onoraria, il cui lavoro mi ha sempre ispirato», ha dichiarato l’artista americana commentando la notizia.

"IL CINEMA TRASCENDE I CONFINI E LA POLITICA"

Streisand ha voluto sottolineare anche il ruolo del cinema in un momento storico complesso. «In questi tempi difficili — ha osservato — i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano la nostra fragilità ma anche la nostra resilienza». Per l’attrice, il cinema «trascende i confini e la politica» e continua a dimostrare «il potere dell’immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole». Nata come Barbara Joan Streisand, oggi ottantatreenne, Barbra Streisand è una delle figure più influenti dello spettacolo internazionale. Cantante, attrice, compositrice, regista e produttrice, è diventata celebre a livello mondiale a partire dagli anni Sessanta, costruendo una carriera lunga oltre sei decenni.

BARBRA STREISAND, LA CARRIERA

Nel corso degli anni ha collezionato alcuni tra i più importanti riconoscimenti dello spettacolo, entrando nel ristretto gruppo degli artisti cosiddetti EGOT, capaci di vincere i quattro principali premi delle arti performative statunitensi: Emmy Awards, Grammy Awards, Academy Awards e Tony Awards. Anche sul piano discografico i numeri sono rilevanti: oltre 72,5 milioni di album venduti negli Stati Uniti e circa 150 milioni nel mondo. Dati che la collocano tra le artiste più vendute di sempre, secondo la Recording Industry Association of America.