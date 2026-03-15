La notte degli Oscar 2026 in diretta, tutti gli aggiornamenti in tempo reale



Come da tradizione, torna la notte più attesa di Hollywood, quella in cui vengono assegnati i Premi Oscar, il riconoscimento più ambito dell’industria cinematografica. Per il pubblico italiano sarà una lunga notte davanti allo schermo, mentre a Los Angeles, al Dolby Theatre, sede della cerimonia, sarà ancora tardo pomeriggio.

Quest’anno la serata prenderà il via in anticipo. Dalle 23.30 spazio al tradizionale red carpet, la passerella delle star che precede l’inizio della premiazione vera e propria. A guidare la cerimonia sarà ancora una volta Conan O’Brien, al suo secondo incarico consecutivo dopo la conduzione dell’edizione 2025. Con il suo stile ironico e tagliente, il conduttore americano è chiamato di nuovo a orchestrare la notte in cui il cinema celebra se stesso.

I NOMI CHE CONSEGNERANNO GLI OSCAR 2026

Anche questa volta, saranno i vincitori della passata edizione a consegnare i premi per le categorie attoriali. La miglior attrice 2025 Mikey Madison presenterà il premio per il Miglior Attore, mentre il vincitore maschile dello scorso anno Adrien Brody consegnerà la statuetta alla Migliore Attrice. Sul palco anche Zoe Saldaña, premiata nel 2025 come attrice non protagonista, che annuncerà il vincitore della categoria maschile di supporto, e Kieran Culkin, miglior attore non protagonista, chiamato invece a proclamare la miglior attrice non protagonista.

Nutrita la pattuglia di star incaricate di consegnare i premi durante la cerimonia. Tra i presentatori annunciati figurano Will Arnett, Javier Bardem, Rose Byrne (anche candidata come miglior attrice protagonista) Priyanka Chopra Jonas, Chris Evans, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Chase Infiniti, Nicole Kidman, il quattro volte conduttore degli Oscar Jimmy Kimmel, Delroy Lindo (anch’egli candidato come attore non protagonista) Ewan McGregor, Paul Mescal, Demi Moore, Wagner Moura – in corsa come miglior attore protagonista – Kumail Nanjiani, Gwyneth Paltrow, Pedro Pascal, Bill Pullman e il figlio Lewis Pullman, Maya Rudolph, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

OSCAR 2026, I MOMENTI ATTESI DELLA SERATA

Per celebrare il quindicesimo anniversario di Bridesmaids, saliranno insieme sul palco Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph e Melissa McCarthy. All’appello manca per ora Ellie Kemper, che però potrebbe aggiungersi all’ultimo momento.

Non mancheranno poi le strizzate d’occhio alla cultura pop. I fan dell’universo Marvel vedranno infatti riuniti sul palco Robert Downey Jr. e Chris Evans, i volti storici di Iron Man e Captain America nel Marvel Cinematic Universe.

A rendere l’attesa ancora più intrigante è stata una dichiarazione enigmatica della produttrice della serata, Katy Mullan: «Sul palco vedremo superstar, supereroi e anche un extraterrestre». L’identità dell’ospite “venuto da un altro pianeta”, per ora, resta un mistero.



