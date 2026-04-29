Il diavolo veste Prada 2, trama e recensione dell’attesissimo film in uscita oggi nelle sale italiane

Il diavolo veste Prada 2, trama e recensione dell’attesissimo film in uscita oggi nelle sale italiane

Il diavolo veste Prada 2, trama e recensione dell’attesissimo film in uscita oggi nelle sale italiane

Mario Vai

29 aprile 2026, ore 09:00

Il sequel riesce nell'impresa di rispettare il passato, parlare al presente e rinnovare il proprio fascino senza perdere eleganza

Com’è possibile che ci troviamo davanti a un sequel? Sembra assurdo che proprio un “numero 2” riesca a esprimere una tale freschezza, una così evidente urgenza di raccontare qualcosa di nuovo? Eppure Il diavolo veste Prada 2, in uscita oggi nelle sale italiane, è capace di risultare più originale di tanti prodotti che non devono nulla a brand del passato.

Qui non c’è traccia di un facile effetto nostalgia. Lo spettatore non varca la soglia di un museo popolato da manichini impolverati. Al contrario, ogni elemento ritrova una linfa nuova, inattesa, che rinnova e approfondisce il racconto con sorprendente vitalità.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano ad interpretare quei personaggi diventati iconici. 

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, LA TRAMA

A distanza di vent’anni, le vite di Miranda Priestly, Andy Sachs, Nigel ed Emily Charlton si intrecciano di nuovo tra le strade di New York City e gli uffici della storica rivista Runway.

Ma il tempo ha cambiato ogni cosa: il mondo del giornalismo cartaceo è ormai in crisi, travolto dall’ascesa dei media digitali e dei social network. Quando l’impero editoriale costruito da Miranda inizia a vacillare, spetta ad Andy, ormai una donna matura e determinata, raccogliere il testimone e tentare di salvare Runway da un destino che sembra già segnato.

Ma la domanda resta una sola: è ancora possibile preservare l’eredità di Miranda Priestly senza tradirne l’essenza?

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, LA RECENSIONE

Una rilettura pulsante, capace di catturare lo spirito dell’originale e, allo stesso tempo, reinterpretarlo con una lucidità rara. Il film prende ciò che funzionava e lo rilancia, senza mai adagiarsi sugli allori. Piuttosto, sembra interrogarsi su cosa significhi oggi quel mondo fatto di moda e giornalismo, aggiornandolo con uno sguardo attuale e mai superficiale.

La crisi del cartaceo, l’urgenza del digitale, la velocità dei contenuti e la perdita dell’autorevolezza diventano il vero terreno di scontro narrativo.

Uno degli aspetti più riusciti è il modo in cui i personaggi ritrovano esattamente la loro “temperatura” originaria, quel mix calibrato di ironia, ambizione e fragilità che li aveva resi iconici, riuscendo però ad adattarsi perfettamente alla contemporaneità. Meryl Streep domina ancora la scena con una presenza magnetica e tagliente, instaurando con la macchina da presa un’intesa quasi ipnotica che cattura lo sguardo a ogni apparizione. Anne Hathaway, invece, restituisce uno sguardo più maturo, stratificato, segnato dalle scelte compiute. Emily Blunt e Stanley Tucci completano un quartetto che non perde un colpo, aggiornando i propri personaggi senza mai snaturarli.

Ma è soprattutto nel rapporto con il presente che il film trova la sua forza più autentica. Non resta in superficie, né si rifugia in un’elegante autoreferenzialità: al contrario, si immerge con intelligenza nelle dinamiche contemporanee, tra mutamenti culturali, nuovi equilibri professionali e il peso delle scelte personali in un mondo accelerato e competitivo.

La moda stessa non è più solo estetica o status, ma diventa linguaggio, potere narrativo, specchio di trasformazioni più ampie. In questo senso, il film si rivela una riflessione sorprendentemente acuta, capace di interrogare il pubblico senza mai rinunciare al ritmo e al piacere del racconto. Divertente, brillante e a tratti inaspettatamente incisivo, Il diavolo veste Prada 2 alterna con equilibrio momenti di leggerezza a passaggi emotivi più profondi, costruendo un tono che raramente si concede ai sequel. Il risultato è un’opera (e non solo una banale operazione) che non si limita a intrattenere, ma lascia una traccia, una riflessione sottile su identità, ambizione e trasformazione.

La pellicola riesce nell'impresa di rispettare il passato, parlare al presente e rinnovare il proprio fascino senza perdere eleganza. Ed è forse proprio qui che sta la sua sorpresa più grande, nel dimostrare che anche un “numero 2”, se guidato da una visione chiara, può avere ancora qualcosa di necessario da dire.


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Il diavolo veste Prada 2

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