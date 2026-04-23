Venezia 2026, sarà Maggie Gyllenhaal a guidare la giuria della Mostra del Cinema

Regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice: Maggie Gyllenhaal è stata scelta da Alberto Barbera per guidare la giuria del concorso ufficiale della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.

Uno sguardo fresco, dirompente e contemporaneo, capace di cogliere lo spirito del cinema e del nostro tempo. L’artista statunitense sarà chiamata a guidare il gruppo incaricato di assegnare il Leone d’Oro e gli altri premi ufficiali.

La nomina è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, confermando la volontà di puntare su una figura dal profilo creativo indipendente.

MAGGIE GYLLENHAAL, UNA VOCE AUTOREVOLE E INDIPENDENTE

Accettando l’incarico, Gyllenhaal ha espresso entusiasmo e rispetto per il ruolo: ha sottolineato come Venezia rappresenti da sempre un punto di riferimento per il cinema più autentico e coraggioso, dichiarandosi onorata di contribuire a una tradizione così significativa.

Più che un giudizio rigido, la sua guida sarà improntata a curiosità, passione e apertura verso le opere in concorso. Parole di grande stima arrivano anche da Alberto Barbera, che ha evidenziato la coerenza e il coraggio del percorso artistico dell’autrice. Dopo aver costruito una carriera da attrice intensa e anticonvenzionale, Gyllenhaal si è affermata dietro la macchina da presa con La figlia oscura, premiato proprio a Venezia nel 2021 per la sceneggiatura.

Un percorso consolidato ulteriormente con il recente La sposa!, che ne conferma la cifra autoriale originale e riconoscibile. Secondo Barbera, la sua presenza alla guida della giuria garantirà uno sguardo capace di coniugare rigore intellettuale ed emotività, elementi fondamentali per interpretare il cinema contemporaneo.

MAGGIE GYLLENHAAL: TRA CINEMA, TV E ANCHE TEATRO

Non sono passati neanche due mesi dall’uscita de La sposa! (The Bride!), rilettura visionaria del mito di Frankenstein ispirata al classico del 1935 e al romanzo di Mary Shelley, da lei scritta, diretta e prodotta con un cast internazionale.

Dietro la macchina da presa aveva già esordito con La figlia oscura (The Lost Daughter), tratto da Elena Ferrante: il film ha ottenuto tre nomination agli Oscar e numerosi riconoscimenti, tra cui il premio per la sceneggiatura alla Mostra di Venezia, consacrandola come autrice. Non a caso è considerata una delle registe che Barbera ha saputo sostenere e valorizzare con particolare attenzione.

Come attrice si è affermata con Secretary (2002), proseguendo con ruoli intensi in film come SherryBaby, Crazy Heart (che le è valsa una nomination all’Oscar) e Il cavaliere oscuro. Ha lavorato anche in televisione, vincendo un Golden Globe per The Honourable Woman e distinguendosi nella serie HBO The Deuce. Attiva anche in teatro, tra classici e produzioni a Broadway.

Anche quest’anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, seguendo l’evento a 360 gradi



