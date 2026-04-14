Il Diavolo veste Prada 2, su Disney+ diretta streaming del red carpet della prima mondiale

Si percepisce chiaramente di essere di fronte a un vero e proprio evento cinematografico. Il diavolo veste Prada 2 è pronto a conquistare il grande pubblico e arriverà finalmente nelle sale italiane il prossimo 29 aprile.

Nel frattempo, Disney, che distribuisce il film tramite la sua sussidiaria 20th Century Studios, si prepara ad amplificare ulteriormente l’attesa attorno alla pellicola.

Il 20 aprile, infatti, Disney+ trasmetterà in diretta streaming da New York il red carpet della prima mondiale.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, UN RED CARPET SPECIALE

L’intento è quello di offrire agli abbonati un posto privilegiato in prima fila per una serata molto glamour. L’evento si terrà lunedì 20 aprile presso il Lincoln Center di New York City, con la diretta italiana prevista alle 23:30, seguita dalla disponibilità della replica.

Questa esperienza live permetterà agli spettatori di immergersi completamente nell’atmosfera scintillante di una première hollywoodiana: tra moda d’alta classe, interviste esclusive e momenti dietro le quinte, ogni dettaglio sarà curato come in una passerella.

Alla serata prenderanno parte il cast e i filmmaker, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen, insieme al regista David Frankel e alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna.

Nell’attesa del sequel, il pubblico può rivivere il successo originale, Il diavolo veste Prada, già disponibile in streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.

IL DIAVOLO VESTE PRADA, CONTO ALLA ROVESCIA PER L’USCITA

A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a muoversi tra le eleganti strade di New York e i lussuosi uffici di Runway in questo l’attesissimo seguito del fenomeno cinematografico del 2006 che ha segnato un’intera generazione.

Il film è diretto ancora una volta da David Frankel e scritto da Aline Brosh McKenna, con la produzione affidata a Wendy Finerman e la partecipazione di Michael Bederman, Karen Rosenfelt e della stessa McKenna come executive producer. Il diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale italiane il 29 aprile.



