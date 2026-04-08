Euphoria 3, ritorno sotto i riflettori: la première e il tributo di Levinson agli attori scomparsi

Euphoria 3, ritorno sotto i riflettori: la première e il tributo di Levinson agli attori scomparsi

Euphoria 3, ritorno sotto i riflettori: la première e il tributo di Levinson agli attori scomparsi Photo Credit: Ansa/Caroline Brehman

Mario Vai

08 aprile 2026, ore 09:00

Il debutto negli Stati Uniti è fissato per il 12 aprile, mentre in Italia la serie sarà disponibile dal 13 aprile su HBO Max e su Sky

Mentre cresce l’attesa per i nuovi episodi, nelle scorse ore al TCL Chinese Theatre si è tenuta la première della terza stagione di Euphoria, la serie HBO creata da Sam Levinson.

L’evento ha segnato il ritorno dello show dopo una pausa prolungata, riunendo gran parte del cast e della produzione.

Il debutto negli Stati Uniti è fissato per il 12 aprile, mentre in Italia la serie sarà disponibile dal 13 aprile su HBO Max e su Sky.

EUPHORIA 3, L’OMAGGIO AI PROTAGONISTI SCOMPARSI

Nel corso della presentazione, Levinson ha spiegato le ragioni del ritardo tra la seconda e la terza stagione, citando fattori produttivi come gli scioperi e la difficoltà di coordinare gli impegni di un cast molto richiesto.

Ha però indicato come elemento centrale la necessità di trovare una direzione narrativa capace di rendere omaggio ad alcune figure scomparse negli ultimi anni. La nuova stagione è stata infatti dedicata agli attori della serie che hanno perso la vita, ossia Angus Cloud, Kevin Turen e Eric Dane.

Cloud, interprete del personaggio Fezco, è morto nel 2023 a Oakland a seguito di un'overdose. Dane, che compare anche nella terza stagione, è deceduto a febbraio per insufficienza respiratoria, con una patologia degenerativa come causa concomitante. Turen, invece, è stato uno dei produttori principali della serie.

Levinson ha ricordato in particolare Cloud, sottolineando l’impatto personale e professionale della sua scomparsa. Ha inoltre spiegato che la nuova stagione cercherà di affrontare temi legati al significato dell’esistenza e alla perdita, inserendoli nello sviluppo dei personaggi.

EUPHORIA 3, IL CAST SUL RED CARPET

Sul tappeto rosso erano presenti diversi membri del cast, tra cui Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Hunter Schafer, insieme ad altri interpreti della serie.

La produzione ha confermato il ritorno di numerosi attori delle stagioni precedenti e l’ingresso di nuove guest star, tra cui Sharon Stone e Rosalía. Proprio quest’ultima ha commentato con entusiasmo la sua partecipazione, definendo Euphoria una delle sue serie preferite e dichiarandosi felice di contribuire alla visione di Sam Levinson.

EUPHORIA 3, COSA SAPPIAMO SULLA TRAMA?

La nuova stagione seguirà ancora Rue, che ritroveremo in Messico, nuovamente in difficoltà nonostante il percorso di recupero intrapreso in passato.

Schiacciata dai debiti, sarà costretta a confrontarsi con situazioni sempre più rischiose nel tentativo di uscire dai guai.

Sam Levinson ha descritto questo nuovo capitolo come il più intenso, caratterizzato da atmosfere noir e da una marcata dimensione morale.

EUPHORIA 3, L’ULTIMO CAPITOLO?

Secondo quanto riportato da Deadline, resta aperta la possibilità che questa sia l’ultima stagione della serie, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Il dirigente HBO Casey Bloys ha dichiarato che il lavoro di Levinson prevede un’evoluzione dei personaggi attraverso un salto temporale di cinque anni e che eventuali sviluppi futuri verranno valutati successivamente alla messa in onda.


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