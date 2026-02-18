The Mandalorian & Grogu, il nuovo trailer del film tratto dall’universo di Star Wars

Si apre su un sole che scivola verso l’orizzonte, mentre alcune sagome di astronavi ne attraversano il bagliore.Bastano poche note, inconfondibili, perché lo spettatore venga catapultato ancora una volta in quella galassia lontana lontana che da decenni alimenta l’immaginario collettivo.

Inizia così l’attesissimo nuovo trailer di The Mandalorian & Grogu, il film tratto dall’universo di Star Wars in arrivo nelle sale italiane il prossimo 20 maggio 2026.

Dopo mesi di attesa, sono state diffuse nuove immagini per ingolosire i fan, assieme al poster ufficiale del film, prodotto da Lucasfilm e diretto da Jon Favreau, già artefice del successo della serie.

THE MANDALORIAN & GROGU, COSA SAPPIAMO SULLA TRAMA?

L’Impero non c’è più, ma la galassia è tutt’altro che un posto pacifico. I frammenti del potere imperiale sopravvivono sotto forma di signori della guerra disseminati tra i sistemi stellari, mentre la fragile Nuova Repubblica prova a difendere l’eredità dell’Alleanza Ribelle. È in questo scenario che si inserisce il nuovo capitolo cinematografico dell’universo di Star Wars, pronto a sbarcare sul grande schermo.

La storia riparte da Din Djarin, il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, e dal suo giovane apprendista Grogu.

Arruolati dalla Nuova Repubblica, i due vengono chiamati a intervenire in una galassia ancora instabile, dove le ombre dell’Impero continuano ad allungarsi minacciose.

Il trailer suggerisce un racconto che intreccia azione e sentimento, duelli spaziali e legami sempre più profondi tra maestro e allievo.

THE MANDALORIAN & GROGU, IL CAST E LA TROUPE

L’universo si espande e non possono quindi mancare nuovi personaggi e nuove creature. Accanto a Pascal, il cast si arricchisce di nomi di primo piano come Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, chiamati a dare volto a nuovi personaggi. La macchina produttiva riunisce volti storici del franchise: oltre allo stesso Favreau, figurano tra i produttori Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. Le musiche portano la firma del premio Oscar Ludwig Göransson, già autore delle partiture della serie, capaci di coniugare tradizione sinfonica e suggestioni contemporanee.

L’approdo sul grande schermo di The Mandalorian & Grogu segna un passaggio significativo per la saga: non solo un ponte tra televisione e cinema, ma anche un nuovo tassello per rilanciare il brand di Star Wars (prossimo nel 2027 a spegnere ben 50 candeline) e portarlo verso il futuro.



