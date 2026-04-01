David di Donatello 2026, Le città di pianura e La Grazia guidano la 71esima edizione con 16 e 14 candidature

David di Donatello 2026, Le città di pianura e La Grazia guidano la 71esima edizione con 16 e 14 candidature

David di Donatello 2026, Le città di pianura e La Grazia guidano la 71esima edizione con 16 e 14 candidature Photo Credit: Ansa/Riccardo Antimiani

Mario Vai

01 aprile 2026, ore 17:00

La cerimonia di premiazione si terrà il 6 maggio negli studi di Cinecittà, in diretta con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti

Sono Le città di pianura e La grazia a guidare la corsa ai David di Donatello 2026, con rispettivamente 16 e 14 candidature.

Subito dietro Le assaggiatrici (13), mentre si fermano a 8 nomination Duse, Fuori e La città proibita.

È questo il quadro che emerge dalla conferenza stampa di questa mattina a Cinecittà, dove sono state rese note tutte le candidature della 71esima edizione del premio assegnato dall’accademia del cinema italiano

LE CITTA’ DI PIANURA DOMINA ANCHE NEGLI INTERPRETI

La cinquina per il miglior film vede Cinque secondi di Paolo Virzì, Fuori di Mario Martone, La grazia di Paolo Sorrentino, Le assaggiatrici di Silvio Soldini e Le città di pianura di Francesco Sossai.

Gli stessi titoli ritornano, con poche variazioni, anche nella categoria della regia.

Tra gli interpreti, doppia presenza per Le città di pianura nella categoria attore protagonista, con Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano, mentre Toni Servillo è in corsa per La grazia e Valerio Mastandrea per Cinque secondi. Sul fronte femminile, ex aequo tra sei candidate: da Valeria Golino (Fuori) ad Anna Ferzetti (La grazia), fino a Barbara Ronchi (Elisa) e Valeria Bruni Tedeschi (Duse).

La cerimonia di premiazione si terrà il 6 maggio negli studi di Cinecittà, in diretta con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti.

L’elenco delle principali categorie:

Miglior film

Fuori – Mario Martone;

Cinque secondi - Paolo Virzì;

La grazia – Paolo Sorrentino;

Le assaggiatrici – Silvio Soldini;

Le città di pianura – Francesco Sossai


Miglior regia

Fuori – Mario Martone;

La città proibita – Gabriele Mainetti;

La grazia – Paolo Sorrentino;

Le assaggiatrici – Silvio Soldini;

Le città di pianura – Francesco Sossai.


Miglior esordio alla regia

Breve storia d’amore – Ludovica Rampoldi;

Gioia mia – Margherita Spampinato;

La vita da grandi – Greta Scarano;

Paternal Leave – Alissa Jung;

Tienimi presente – Alberto Palmiero.


Miglior sceneggiatura originale

Cinque secondi – Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì;

Duse – Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello;

Gioia mia – Margherita Spampinato;

La grazia – Paolo Sorrentino;

Le città di pianura – Francesco Sossai, Adriano Candiago.


Miglior sceneggiatura non originale

40 secondi – Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi;

Elisa – Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella;

Fuori – Mario Martone, Ippolita Di Majo;

Le assaggiatrici – Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia;

Primavera – Ludovica Rampoldi.


Miglior attrice protagonista

Duse – Valeria Bruni Tedeschi;

Elisa – Barbara Ronchi;

Fuori – Valeria Golino;

Gioia mia – Aurora Quattrocchi;

La grazia – Anna Ferzetti;

Primavera – Tecla Insolia.


Miglior attore protagonista

Cinque secondi – Valerio Mastandrea;

Il Nibbio – Claudio Santamaria;

La grazia – Toni Servillo;

Le città di pianura – Pierpaolo Capovilla;

Le città di pianura – Sergio Romano.


Miglior attrice non protagonista

Breve storia d’amore – Valeria Golino;

Cinque secondi – Valeria Bruni Tedeschi;

Diva Futura – Barbara Ronchi;

Fuori – Matilda De Angelis;

La grazia – Milvia Marigliano;

Tre ciotole – Silvia D’Amico.


Miglior attore non protagonista

40 secondi – Francesco Gheghi;

Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino – Vinicio Marchioni;

Duse – Fausto Russo Alesi;

Le città di pianura – Roberto Citran;

Le città di pianura – Andrea Pennacchi;

Nonostante – Lino Musella.


Miglior casting

40 secondi – Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni;

Gioia mia – Margherita Spampinato, Giulia Tarquini;

La grazia – Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni;

Le assaggiatrici Laura Muccino, Liza Stutzky;

Le città di pianura – Adriano Candigo.


Argomenti

David di Donatello 2026
La Grazia
Le città di pianura

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • John Travolta a Cannes con il suo primo film da regista. Poi dal 29 maggio su Apple Tv

    John Travolta a Cannes con il suo primo film da regista. Poi dal 29 maggio su Apple Tv

  • È l’ultima battuta?: trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

    È l’ultima battuta?: trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

  • The Drama, trama e recensione del film con Zendaya e Robert Pattinson in uscita oggi

    The Drama, trama e recensione del film con Zendaya e Robert Pattinson in uscita oggi

  • Super Mario Galaxy: trama e recensione del cartoon in uscita oggi nelle sale italiane

    Super Mario Galaxy: trama e recensione del cartoon in uscita oggi nelle sale italiane

  • Harry Potter compie 25 anni: al via le celebrazioni per il maghetto più famoso del cinema

    Harry Potter compie 25 anni: al via le celebrazioni per il maghetto più famoso del cinema

  • Incassi cinema 26-29 marzo 2026, Ryan Gosling domina ancora, bene i film italiani

    Incassi cinema 26-29 marzo 2026, Ryan Gosling domina ancora, bene i film italiani

  • Oscar, nel 2029 la cerimonia si trasferirà al Peacock Theater di Los Angeles

    Oscar, nel 2029 la cerimonia si trasferirà al Peacock Theater di Los Angeles

  • Madonna nel cast della seconda stagione di "The Studio". Riprese in corso a Venezia anche con il direttore della Mostra Alberto Barbera

    Madonna nel cast della seconda stagione di "The Studio". Riprese in corso a Venezia anche con il direttore della Mostra Alberto Barbera

  • Malore sul palco per Rosalía, concerto interrotto a Milano

    Malore sul palco per Rosalía, concerto interrotto a Milano

  • Addio a Gino Paoli, l’omaggio commosso di Giorgia dal palco di Assago

    Addio a Gino Paoli, l’omaggio commosso di Giorgia dal palco di Assago

Ferzan Ozpetek annuncia il suo prossimo film “Nella gioia e nel dolore”, in arrivo a Natale 2026

Ferzan Ozpetek annuncia il suo prossimo film “Nella gioia e nel dolore”, in arrivo a Natale 2026

Nessuna anticipazione, per ora, sul cast o sulla trama. Le riprese cominceranno a giugno

Notte prima degli esami 3.0, Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima del film

Notte prima degli esami 3.0, Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima del film

L’uscita nelle sale, distribuita da 01 Distribution, è fissata per il 19 marzo

I Peccatori, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

I Peccatori, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

La pellicola che si presenta alla notte degli Oscar con ben 16 nomination, un record assoluto.