Box Office weekend 7-10 maggio 2026: Il Diavolo Veste Prada 2 e Michael dominano ancora

Altro weekend da ricordare per le sale cinematografiche, che continuano a vivere una stagione sorprendentemente positiva sia in Italia che negli Stati Uniti. I grandi pilastri restano Il Diavolo Veste Prada 2 e Michael, due titoli capaci di trainare il mercato con numeri da record e una tenuta eccezionale.

Dal 7 al 10 maggio i cinema italiani hanno incassato complessivamente 12.218.945 euro per 1.520.273 spettatori: il dato rappresenta il terzo miglior weekend dell’anno, alle spalle soltanto dei periodi dell’1-4 gennaio e del 30 aprile-3 maggio.

I numeri Italiani sono ancora più sorprendenti se si considera che siamo in primavera, un periodo dove solitamente il grande schermo viene penalizzato dal sole e dalle belle giornate.

Anche oltreoceano il quadro è estremamente incoraggiante: negli USA il fine settimana ha generato 162 milioni di dollari, in calo di appena il 6% rispetto alla settimana precedente ma soprattutto in crescita del 63% rispetto allo stesso weekend del 2025.

IL SEQUEL SUPERA L’ORIGINALE: IL DIAVOLO OLTRE I 400 MILIONI

A dominare il botteghino continua ad essere Il Diavolo Veste Prada 2, che si conferma saldamente al primo posto in Italia con 6.657.152 euro. Il calo del 42% appare eccellente se si considera il debutto clamoroso della settimana precedente e il fisiologico rallentamento dopo il ponte festivo. In appena dodici giorni il sequel con Meryl Streep ha già raggiunto l’impressionante totale di 24.605.766 euro.

Ottima anche la performance negli Stati Uniti, dove il film aggiunge altri 43 milioni di dollari e un totale di 144 milioni. Il calo del 44% rispetto all’esordio è praticamente identico a quello registrato dal primo capitolo. Sul fronte internazionale la corsa resta impressionante: il film ha già raggiunto i 433 milioni di dollari globali, superando ampiamente l’incasso complessivo del film originale, fermo a 326 milioni senza considerare l’inflazione.



MICHAEL DA RECORD

Continua a stupire anche Michael, che in Italia incassa altri 3.367.121 euro con un ottimo calo del 28% e una media di 5.650 euro in 596 cinema. Il totale del biopic dedicato a Michael Jackson sale così a 18.089.418 euro, confermando una tenitura superiore rispetto ai classici biopic musicali degli ultimi anni. Il confronto è ovviamente con Bohemian Rhapsody che da noi arrivò vicino ai 30 milioni di euro finali. Un risultato che Michael potrebbe anche raggiungere.

Nel frattempo negli USA il film ottiene altri 36,5 milioni di dollari e un calo limitato al 33%, segnale evidente di un passaparola estremamente positivo. Il totale nordamericano raggiunge così i 240 milioni di dollari, superando i 216 milioni di Bohemian Rhapsody e diventando il biopic musicale di maggior successo di sempre in Nordamerica. A livello mondiale Michael ha già toccato quota 577 milioni di dollari e, a questo punto, gli 800 milioni finali sembrano ormai alla portata.

GLI ALTRI TITOLI DEL WEEKEND

Tra le novità del weekend si segnala il debutto di Mortal Kombat II, che negli Stati Uniti si è difeso bene con un esordio da 40 milioni di dollari, pur perdendo un po’ di terreno nel resto del mondo dove si è fermato a 23 milioni. Nel frattempo continua la straordinaria corsa di Project Hail Mary, vera sorpresa cinematografica del 2026, che ha ormai superato i 650 milioni di dollari globali. Prosegue infine anche l’ascesa di Super Mario Galaxy - Il film, sempre più vicino al traguardo simbolico del miliardo di dollari worldwide.