Michael conquista il mondo e vola negli incassi. Lancio globale da oltre 200 milioni di dollari

Michael conquista il mondo e vola negli incassi. Lancio globale da oltre 200 milioni di dollari

Michael conquista il mondo e vola negli incassi. Lancio globale da oltre 200 milioni di dollari Photo Credit: Universal Pictures Italia

Mario Vai

27 aprile 2026, ore 09:00

In Italia il film ha incassato 5,3 milioni di euro in quattro giorni, che diventano 6,4 milioni considerando anche il debutto di mercoledì

Che Michael avrebbe funzionato lo si era capito ormai da tempo, ma i risultati finali al botteghino del biopic sulla prima parte della vita di Michael Jackson hanno superato le aspettative.

Sia in Italia sia negli USA, la pellicola con Jaafar Jackson si è imposta con numeri importanti, trainando il box office nel fine settimana 23–26 aprile 2026.

MICHAEL CONQUISTA L’ITALIA

Andiamo con ordine e partiamo dal nostro Paese: Michael ha incassato 5,3 milioni di euro in quattro giorni, che diventano 6,4 milioni considerando anche il debutto di mercoledì 22 aprile.

Cinetel segnala che i dati sono ancora incompleti: mancano circa 400 schermi, il che potrebbe portare il totale ad avvicinarsi ai 7 milioni.

In un colpo solo, il film ha superato biopic come Elvis (3.272.600 euro) e A Complete Unknown (4.161.851 euro), posizionandosi in linea con il lancio di Bohemian Rhapsody. Il film su Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek, ebbe però una tenuta straordinaria, arrivando a sfiorare i 30 milioni di euro in Italia, un traguardo che, nonostante l’ottima partenza, Michael difficilmente raggiungerà.

Al momento, il film registra il secondo miglior weekend d’esordio del 2026, alle spalle di Super Mario Galaxy - Il film, che aveva aperto con 6,4 milioni di euro.

MICHAEL VOLA ANCHE IN AMERICA

Negli USA, i dati finali superano le previsioni: Michael debutta al primo posto con 97 milioni di dollari, segnando il miglior esordio di sempre per un biopic. A livello globale, il film parte fortissimo con 217,4 milioni di dollari.

Anche qui il confronto diretto è con Bohemian Rhapsody, che nel 2018 aprì con 51 milioni per poi arrivare a oltre 900 milioni globali. Michael parte però con numeri molto più alti: resta da capire se avrà la tenuta necessaria nelle prossime settimane per chiudere la sua corsa con risultati altrettanto rilevanti.

Il film è costato tra i 170 e i 200 milioni di dollari (riprese aggiuntive incluse), ma dopo questo esordio si prospetta già come un successo, resta da stabilire soltanto la portata. Questa settimana dovrà vedersela con un altro titolo molto atteso, Il diavolo veste Prada 2: sarà interessante osservare il confronto al botteghino.

GLI ALTRI TITOLI

Nel frattempo, tra i titoli in tenitura, Super Mario Galaxy - Il film ha superato gli 800 milioni di dollari e punta al miliardo.

Come previsto, Project Hail Mary ha oltrepassato i 600 milioni globali e mira ai 700 milioni entro fine corsa. Il film con Ryan Gosling si colloca tra i maggiori incassi recenti della fantascienza, accanto a Interstellar (774,6 milioni), Gravity (723,8 milioni) e Dune - Parte Due (714,8 milioni).


Argomenti

Box Office
Cinema
Michael
Michael Jackson

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Venezia 2026, sarà Maggie Gyllenhaal a guidare la giuria della Mostra del Cinema

    Venezia 2026, sarà Maggie Gyllenhaal a guidare la giuria della Mostra del Cinema

  • Cannes completa il programma: nuovi titoli in concorso, ma l’Italia resta esclusa

    Cannes completa il programma: nuovi titoli in concorso, ma l’Italia resta esclusa

  • Michael: trama e recensione del film in uscita domani nelle sale italiane

    Michael: trama e recensione del film in uscita domani nelle sale italiane

  • Box office 16-19 Aprile, Super Mario oltre i 700 milioni. Pif ancora il migliore tra gli italiani

    Box office 16-19 Aprile, Super Mario oltre i 700 milioni. Pif ancora il migliore tra gli italiani

  • Lee Cronin - La mummia: trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

    Lee Cronin - La mummia: trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

  • Buen Camino con Zalone avrà un remake spagnolo

    Buen Camino con Zalone avrà un remake spagnolo

  • Il Diavolo veste Prada 2, su Disney+ diretta streaming del red carpet della prima mondiale

    Il Diavolo veste Prada 2, su Disney+ diretta streaming del red carpet della prima mondiale

  • Box office 9–12 aprile 2026: Super Mario Galaxy domina ancora

    Box office 9–12 aprile 2026: Super Mario Galaxy domina ancora

  • Il Ministro Giuli annuncia la revisione delle commissioni Cinema: verso nuove regole con decreto del Mic

    Il Ministro Giuli annuncia la revisione delle commissioni Cinema: verso nuove regole con decreto del Mic

  • Cannes 2026, Italia assente dalla Palma d’Oro: l’Oriente guida la selezione, torna Almodóvar

    Cannes 2026, Italia assente dalla Palma d’Oro: l’Oriente guida la selezione, torna Almodóvar

Lee Cronin - La mummia: trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

Lee Cronin - La mummia: trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane

La pellicola finisce per smarrirsi in un horror derivativo, disordinato e senza identità

Cannes completa il programma: nuovi titoli in concorso, ma l’Italia resta esclusa

Cannes completa il programma: nuovi titoli in concorso, ma l’Italia resta esclusa

Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso in competizione di Paper Tiger, il nuovo lavoro del regista statunitense James Gray

John Travolta a Cannes con il suo primo film da regista. Poi dal 29 maggio su Apple Tv

John Travolta a Cannes con il suo primo film da regista. Poi dal 29 maggio su Apple Tv

Si intitola 'Propeller One-Way Night Coach' e sarà in prima mondiale sulla Croisette