Michael conquista il mondo e vola negli incassi. Lancio globale da oltre 200 milioni di dollari Photo Credit: Universal Pictures Italia

Che Michael avrebbe funzionato lo si era capito ormai da tempo, ma i risultati finali al botteghino del biopic sulla prima parte della vita di Michael Jackson hanno superato le aspettative.

Sia in Italia sia negli USA, la pellicola con Jaafar Jackson si è imposta con numeri importanti, trainando il box office nel fine settimana 23–26 aprile 2026.

MICHAEL CONQUISTA L’ITALIA

Andiamo con ordine e partiamo dal nostro Paese: Michael ha incassato 5,3 milioni di euro in quattro giorni, che diventano 6,4 milioni considerando anche il debutto di mercoledì 22 aprile.

Cinetel segnala che i dati sono ancora incompleti: mancano circa 400 schermi, il che potrebbe portare il totale ad avvicinarsi ai 7 milioni.

In un colpo solo, il film ha superato biopic come Elvis (3.272.600 euro) e A Complete Unknown (4.161.851 euro), posizionandosi in linea con il lancio di Bohemian Rhapsody. Il film su Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek, ebbe però una tenuta straordinaria, arrivando a sfiorare i 30 milioni di euro in Italia, un traguardo che, nonostante l’ottima partenza, Michael difficilmente raggiungerà.

Al momento, il film registra il secondo miglior weekend d’esordio del 2026, alle spalle di Super Mario Galaxy - Il film, che aveva aperto con 6,4 milioni di euro.

MICHAEL VOLA ANCHE IN AMERICA

Negli USA, i dati finali superano le previsioni: Michael debutta al primo posto con 97 milioni di dollari, segnando il miglior esordio di sempre per un biopic. A livello globale, il film parte fortissimo con 217,4 milioni di dollari.

Anche qui il confronto diretto è con Bohemian Rhapsody, che nel 2018 aprì con 51 milioni per poi arrivare a oltre 900 milioni globali. Michael parte però con numeri molto più alti: resta da capire se avrà la tenuta necessaria nelle prossime settimane per chiudere la sua corsa con risultati altrettanto rilevanti.

Il film è costato tra i 170 e i 200 milioni di dollari (riprese aggiuntive incluse), ma dopo questo esordio si prospetta già come un successo, resta da stabilire soltanto la portata. Questa settimana dovrà vedersela con un altro titolo molto atteso, Il diavolo veste Prada 2: sarà interessante osservare il confronto al botteghino.

GLI ALTRI TITOLI

Nel frattempo, tra i titoli in tenitura, Super Mario Galaxy - Il film ha superato gli 800 milioni di dollari e punta al miliardo.

Come previsto, Project Hail Mary ha oltrepassato i 600 milioni globali e mira ai 700 milioni entro fine corsa. Il film con Ryan Gosling si colloca tra i maggiori incassi recenti della fantascienza, accanto a Interstellar (774,6 milioni), Gravity (723,8 milioni) e Dune - Parte Due (714,8 milioni).



