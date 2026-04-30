Il Diavolo Veste Prada 2 parte forte con 2,7 milioni. Miglior debutto del 2026 nelle sale italiane

Miranda Priestly torna sul grande schermo e lo fa con un debutto da record.

Nella giornata di ieri, 29 aprile 2026, Il Diavolo veste Prada 2 ha esordito nelle sale italiane incassando 2,7 milioni di euro, segnando il miglior primo giorno dell’anno e collocandosi all’undicesimo posto tra i debutti più forti di sempre nel nostro Paese.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, IL CONFRONTO CON IL PRIMO

Un risultato che supera di gran lunga quello del primo capitolo: nell’ottobre 2006, uscito di venerdì, Il Diavolo veste Prada aveva raccolto 488.938. Il film concluse poi il suo primo fine settimana con un incasso di 2.879.116 euro, per arrivare a un totale finale di oltre 14,3 milioni di euro e più di 2,3 milioni di spettatori. Traguardi che il sequel sembra destinato a superare nel giro di pochi giorni.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 , CINEMA SOLD OUT

Le prevendite per i prossimi giorni rafforzano ulteriormente l’ottimismo: numerose sale italiane registrano già il tutto esaurito in vista del ponte del Primo Maggio. Le proiezioni indicano un possibile incasso attorno ai 10 milioni di euro per il primo weekend lungo. Resta da valutare la tenuta nelle settimane successive, ma le prospettive appaiono chiare: Il Diavolo veste Prada 2 punta a una chiusura complessiva compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, LA TRAMA

A distanza di vent’anni, le vite di Miranda Priestly, Andy Sachs, Nigel ed Emily Charlton si intrecciano di nuovo tra le strade di New York City e gli uffici della storica rivista Runway. Ma il tempo ha cambiato ogni cosa: il mondo del giornalismo cartaceo è ormai in crisi, travolto dall’ascesa dei media digitali e dei social network.

Quando l’impero editoriale costruito da Miranda inizia a vacillare, spetta ad Andy, ormai una donna matura e determinata, raccogliere il testimone e tentare di salvare Runway da un destino che sembra già segnato. Ma la domanda resta una sola: è ancora possibile preservare l’eredità di Miranda Priestly senza tradirne l’essenza?



