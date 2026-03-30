Incassi cinema 26-29 marzo 2026, Ryan Gosling domina ancora, bene i film italiani

30 marzo 2026, ore 09:02
Ottima partenza per Cena di classe di Francesco Mandelli, che debutta nelle sale con oltre 600 mila euro
Ryan Gosling mantiene la vetta, sia in Italia che negli Stati Uniti, con il suo fortunatissimo Project Hail Mary: il film prodotto da Amazon MGM Studios si conferma una delle grandi sorprese di questi primi mesi del 2026.
Sul versante del cinema italiano, parte benissimo il nuovo lavoro diretto da Francesco Mandelli, mentre continuano il buon percorso in sala anche i titoli firmati da Rocco Papaleo e Fabio De Luigi.
VOLA LA FANTASCIENZA DI PROJECT HAIL MARY
Dalle parti di Amazon MGM si brinda. Project Hail Mary prosegue infatti il suo percorso trionfale al botteghino, diventando ufficialmente il maggiore successo nella storia dello studio.
Negli Stati Uniti, la pellicola di fantascienza con Ryan Gosling ha raccolto altri 54,5 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, con un calo contenuto al 32%. Il totale americano sale così a 164,3 milioni, mentre a livello globale il film ha già raggiunto circa 300,8 milioni di dollari.
Anche in Italia, pur con numeri più contenuti, il titolo continua a comportarsi molto bene: il totale dal debutto del 19 marzo arriva a 2.749.358 euro.
Project Hail Mary dovrà ora vedersela con il ciclone Super Mario Galaxy, in uscita il 1° aprile, ma il passaparola estremamente positivo lascia intravedere una tenuta solida anche nelle prossime settimane.
MANDELLI GUIDA LA PATTUGLIA ITALIANA
Sul versante italiano, ottima partenza per Cena di classe di Francesco Mandelli, sesto film da regista (quarto in solitaria), che debutta nelle sale con oltre 600 mila euro.
La pellicola, che vanta la colonna sonora dei Pinguini Tattici Nucleari, racconta una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola che si trasforma in una serata fuori controllo. Il gruppo si trova a fare i conti con il passato e con ciò che è diventato nel corso degli anni.
Continuano intanto a viaggiare a vele spiegate anche Un bel giorno di Fabio De Luigi, arrivato a un totale complessivo di 4,3 milioni di euro, e Il bene comune di Rocco Papaleo, che raggiunge quota 1,6 milioni, confermando un buon riscontro di pubblico.
SCREAM 7 DA RECORD
Nel frattempo Jumpers - Un salto tra gli animali della Pixar, sfiora ormai i 300 milioni di dollari in tutto il mondo (quasi 5 milioni in Italia), mentre Scream 7 supera i 200 milioni globali, diventando il capitolo con il maggiore incasso nella storia della saga ideata da Wes Craven, al netto della rivalutazione monetaria.
Ora tutta l’attenzione è rivolta all’arrivo di Super Mario Galaxy, secondo capitolo della saga Illumination-Universal, destinato a monopolizzare gli incassi su scala globale nelle prossime settimane.