I Peccatori, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, a Los Angeles, si terrà la cerimonia degli Oscar 2026. Il percorso sul sito di RTL 102.5 dedicato alla scoperta dei film candidati nella categoria miglior film sta ormai arrivando alle battute finali.

Oggi parliamo di I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler, la pellicola che si presenta alla notte degli Oscar con ben 16 nomination, un record assoluto dal momento che nessuno prima ne aveva mai ricevute così tante. E proprio per questo, il film della Warner Bros, potrebbe superare tutti e portare a casa anche il premio più ambito.

I PECCATORI, LA TRAMA DEL FILM

Due fratelli gemelli tornano nella loro città natale per lasciarsi alle spalle le loro vite precedenti e ricominciare da capo. Tuttavia, diventa presto evidente che la loro vecchia casa è infestata da un grande male.

I PECCATORI, LA RECENSIONE

Ryan Coogler firma un film sorprendente e ambizioso, un’opera capace di attraversare generi e linguaggi con una libertà creativa rara nel cinema contemporaneo. Guardando dichiaratamente a maestri come Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, il regista costruisce un universo cinematografico in cui western e horror convivono e si contaminano, dando vita a un’esperienza visiva e narrativa fuori dagli schemi. La scommessa è pienamente vinta. I peccatori si presenta come una sfrenata ballata blues che, nel pieno rispetto della tradizione musicale a cui si ispira, mescola elementi diversi in un apparente caos che in realtà rivela una struttura sorprendentemente precisa. Generi lontani tra loro finiscono per dialogare, scontrarsi e infine fondersi, come se fossero figli (o gemelli) della stessa matrice narrativa. Violenza e passione, tensione e sensualità, fino a culminare in un finale che supera persino i titoli di coda. È lì che, dopo il caos, arrivano la quiete e una malinconia inattesa. Il machismo che aveva dominato la scena fino a quel momento si sgretola, lasciando spazio alla fragilità dei personaggi e a un epilogo sorprendentemente intimo. Un’autentica festa cinematografica fatta di musica, danza e morte. I peccatori è uno degli ibridi western-horror più riusciti degli ultimi anni. Coogler dimostra di saper guardare ai grandi del passato senza rimanerne schiacciato.

POSSIBILITÀ DI VITTORIA

Se fino a qualche mese fa sembrava impossibile, oggi I peccatori di Ryan Coogler potrebbe davvero conquistare l’Oscar come miglior film. Le quote continuano comunque a indicare come favorito Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, ma il sorpasso non è ancora da escludere. Se dovesse vincere, sarebbe la prima volta nella storia degli Academy Awards che un film horror trionfa nella categoria più prestigiosa. Un risultato che rappresenterebbe un segnale importante per un genere che, soprattutto negli ultimi anni, sta vivendo una fase particolarmente ricca e creativa.



