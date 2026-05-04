Weekend da record al cinema: “Il Diavolo veste Prada 2” e “Michael” dominano il botteghino

I cinema italiani sono stati letteralmente presi d’assalto. Numeri incredibili, soprattutto per la stagione primaverile. Tra il 30 aprile e il 3 maggio il botteghino ha sfiorato livelli eccezionali, attestandosi come il secondo miglior weekend dell’anno: 17,5 milioni di euro complessivi e oltre 2,1 milioni di spettatori. Meglio aveva fatto soltanto il ponte di inizio gennaio, sospinto però dal fenomeno cinematografico di Zalone, decisamente fuori scala. Stavolta, a trainare il mercato sono stati due titoli capaci di catalizzare pubblici diversi ma complementari, con un ruolo decisivo giocato anche da un 1° maggio da record, vicino ai 5 milioni di euro giornalieri. Stiamo parlando ovviamente de Il Diavolo veste Prada 2 e Michael che non solo non si sono oscurati a vicenda, ma sono riusciti entrambi a brillare.

IL MONDO VESTE PRADA: ESORDIO GLOBALE DA 233 MILIONI

Partiamo con il nostro paese dove Il diavolo veste Prada 2 ha letteralmente incendiato il botteghino con un esordio da 11,4 milioni di euro. In appena cinque giorni il totale ha già superato i 14 milioni, configurandosi come il miglior debutto dell’anno e uno dei più rilevanti degli ultimi tempi, dietro soltanto a pochi casi eccezionali dal 2021. Il film, sostenuto da una campagna promozionale capillare ed efficace, ha richiamato in sala un pubblico trasversale per età, con una netta prevalenza femminile. Il successo prosegue anche oltre oceano. Negli Stati Uniti con 77 milioni di dollari, superando anche i dati di riferimento dello stesso periodo dello scorso anno e triplicando l’esordio del primo capitolo del 2006. Il pubblico, composto in larga parte da spettatrici, ha premiato il film con valutazioni molto positive, aprendo la strada a un passaparola promettente. Ancora più impressionante il dato internazionale: 156,6 milioni di dollari, che portano il totale globale a 233,6 milioni in soli cinque giorni.

MICHAEL CONFERMA IL SUCCESSO

Non si arrende e prosegue la sua corsa trionfale nelle sale anche Michael, che conferma una tenuta notevole. In Italia aggiunge altri 4,6 milioni nel secondo weekend, con una flessione contenuta al 19%. Il biopic dedicato a Michael Jackson raggiunge così i 13,3 milioni complessivi dal debutto del 22 aprile. Anche in USA la pellicola continua a ruggire con 54 milioni, registrando anche qui un calo contenuto, per un totale domestico che sfiora i 184 milioni e un incasso globale che si avvicina ai 424 milioni. Una performance che dimostra come la contemporanea uscita de Il diavolo veste Prada 2 non abbia intaccato il richiamo del biopic.

UN MERCATO CINEMATOGRAFICO IN PIENA SALUTE

Completano il quadro Super Mario Galaxy – Il film, ormai vicino ai 900 milioni globali grazie a un quinto weekend ancora solido, e L’ultima missione: Project Hail Mary, che continua a macinare incassi con cali contenuti e un totale mondiale superiore ai 600 milioni. Un insieme di risultati che restituisce l’immagine di un mercato in piena salute, sostenuto da un’offerta capace di intercettare gusti e target diversi, e che rilancia con forza il ruolo centrale della sala cinematografica.