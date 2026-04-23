Cannes completa il programma: nuovi titoli in concorso, ma l’Italia resta esclusa

Cannes completa il programma: nuovi titoli in concorso, ma l’Italia resta esclusa

Cannes completa il programma: nuovi titoli in concorso, ma l’Italia resta esclusa

Mario Vai

23 aprile 2026, ore 09:00

Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso in competizione di Paper Tiger, il nuovo lavoro del regista statunitense James Gray

Il Festival di Cannes prosegue nella definizione della sua selezione ufficiale, annunciando una nuova serie di titoli che arricchiscono il programma delle diverse sezioni.

Dopo la conferenza stampa dello scorso 9 aprile, l’organizzazione ha infatti reso noti ulteriori film che saranno presentati sulla Croisette.

Tuttavia, anche in questa tornata di annunci, non compare alcuna produzione italiana, confermando l’assenza del nostro Paese dal concorso principale.

CANNES 2026, LA SELEZIONE SI AMPLIA
Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso in competizione di Paper Tiger, il nuovo lavoro del regista statunitense James Gray.

Il film, che concorrerà per la Palma d’Oro, è interpretato da un cast di primo piano composto da Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller. Si tratta di un thriller poliziesco dai toni cupi che racconta la storia di due fratelli alle prese con il tentativo di realizzare il cosiddetto “sogno americano”, finendo però coinvolti in un piano destinato a sfuggire rapidamente al loro controllo.

 Accanto al concorso principale, si arricchisce anche la sezione Un Certain Regard, tradizionalmente dedicata a opere innovative e a nuovi sguardi cinematografici. Tra i titoli aggiunti figurano l’horror in costume Victorian Psycho di Zachary Wigon, Mémoire de Fille (A Girl’s Story) diretto da Judith Godrèche e Titanic Ocean della regista Konstantina Kotzamani. A chiudere la sezione sarà Ulysse di Laetitia Masson.

CANNES 2026, ALTRI FILM

Nuovi ingressi anche per Cannes Première, vetrina che ospita opere di autori affermati fuori concorso.
Tra questi, The End of It di Maria Martinez Bayona, Marie Madeleine (Mary Magdalene) di Gessica Génèus, Aquí di Tiago Guedes, Mariage au goût d’orange di Christophe Honoré e Si tu penses bien di Géraldine Nakache.

La selezione si amplia ulteriormente con le proiezioni speciali, che includono Vesna (Spring) di Rostislav Kirpičenko, Ceniza en la boca (Ashes) di Diego Luna, Tangles di Leah Nelson, Le Triangle d’Or di Hélène Rosselet-Ruiz e Groundswell dei registi Joshua e Rebecca Tickell. Infine, per la sezione dedicata al pubblico familiare (Family Screening), è stato annunciato Lucy Lost di Olivier Clert.

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