The Mandalorian & Grogu, anteprima esclusiva: cosa succede nei primi 26 minuti

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, milioni di spettatori venivano catapultati tra stelle e pianeti grazie all’universo straordinario creato da George Lucas.

Oggi, quasi cinquant’anni dopo, quel piccolo miracolo collettivo continua a sorprendere e incantare nuove generazioni. Schermo nero. Scritte gialle che scorrono e raccontano qualche dettaglio della trama. L’inizio è quello di sempre, fedele a una tradizione che Star Wars ha trasformato in un vero e proprio rito generazionale.

Ed è da qui che si apre l’anteprima dei primi 26 minuti di The Mandalorian & Grogu, presentata ieri, per celebrare lo Star Wars Day, nella maestosa sala IMAX di Porta di Roma, una delle più spettacolari della capitale.

Nel buio della sala, l’esperienza si è fatta ancora più magica grazie alla presenza dei fan più affezionati: qua e là, tra le poltrone, spuntavano scintille di luce blu e rossa, le intramontabili spade laser portate per l’occasione, a testimonianza di una passione che non conosce tempo né confini.

THE MANDALORIAN & GROGU, LA DESCRIZIONE DEI PRIMI MINUTI

L’Impero è caduto, ma brama il ritorno. La prima scena si apre in una base segreta immersa nella neve, ricordando il caro vecchio pianeta Hoth de L’Impero colpisce ancora (1980). Qui si tramano piani per ristabilire la tirannia e riportare l’ombra dell’Impero sulla galassia. Non appena i piani vengono messi in moto e i fedeli giurano lealtà, echeggiano in lontananza le prime sparatorie.

Il nostro Mandaloriano irrompe nella base per sventare ogni complotto, naturalmente accompagnato dal tenero Grogu, ormai diventato un personaggio imprescindibile anche nel titolo. L’azione è spettacolare e in parte girata in IMAX, una tecnologia che migliora audio e video e fa sentire lo spettatore parte integrante della scena.

Dopo uno scontro epico con i famosi AT-AT, quelle straordinarie macchine simili a dinosauri che hanno da sempre popolato l’universo di Star Wars, i nostri protagonisti ricevono aiuto da Zeb, simpatico personaggio proveniente direttamente dalla serie animata Star Wars: Rebels.

A questo punto compare il titolo, accompagnato dalla celebre colonna sonora di Ludwig Göransson, giovane compositore già vincitore di tre premi Oscar. Ma la vera novità arriva subito dopo, con l’apparizione dei titoli di testa che mai prima d’ora si erano visti in un film della saga per il grande schermo. E tra i vari nomi che hanno lavorato al film svetta più di ogni altro quello di Martin Scorsese, che presta la voce a un Ardenniano, una creatura simile a una scimmia.

La scena successiva ci porta in una base della Nuova Repubblica, dove incontriamo l’infallibile Sigourney Weaver nei panni di un colonnello che in passato ha collaborato con l’Alleanza Ribelle. È proprio lei a incaricare il Mandaloriano di una missione cruciale, dando il via a una nuova avventura galattica.





L’uscita della pellicola è prevista per il 20 maggio. Per arrivare preparati alla visione, vi consigliamo di vedere o rivedere le prime tre stagioni di The Mandalorian, la serie da cui provengono i personaggi.



