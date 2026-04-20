Box office 16-19 Aprile, Super Mario oltre i 700 milioni. Pif ancora il migliore tra gli italiani

Nel fine settimana cinematografico del 16-19 aprile 2026 si conferma, ancora una volta, il dominio di Super Mario Galaxy – Il film, che conquista la vetta del box office per il terzo weekend consecutivo sia negli Stati Uniti che in Italia. Il titolo Illumination continua a trainare il pubblico family, mentre si difendono bene The Drama e Project Hair Mary, con quest’ultimo che si conferma come la vera sorpresa commerciale dell’anno. Sul fronte italiano, il miglior risultato nazionale è ancora firmato da Pierfrancesco Diliberto.

SUPER MARIO SUPERA I 700 MILIONI IN TUTTO IL MONDO

Entrando nel dettaglio, è ancora Super Mario Galaxy – Il film a dominare la classifica americana del weekend: la pellicola Illumination incassa altri 35 milioni di dollari, registrando un calo sensibile rispetto alla settimana precedente e mostrando una flessione più marcata rispetto al predecessore, che al terzo weekend aveva perso solo il 35%. Nonostante ciò, il totale raggiunge l’impressionante cifra di 747 milioni di dollari. Un risultato che, pur inferiore al primo capitolo, resta estremamente solido e riflette un mercato più competitivo, in cui gli incassi si distribuiscono su più titoli senza essere monopolizzati da un solo film. In Italia, la pellicola mantiene la prima posizione grazie soprattutto alle ottime performance di sabato e domenica: 1.397.302 euro incassati (-48%), con una media di 2.325 euro in 601 cinema. Dal debutto del 1° aprile, il totale è salito a 12.745.770 euro, confermando il forte appeal del genere family.

LA MUMMIA SOTTOTONO

Tra le novità, l’unico esordio rilevante è Lee Cronin – La mummia, che debutta al terzo posto sia negli Stati Uniti che in Italia. In Nord America, l’horror prodotto da Blumhouse e Atomic Monster incassa 13,5 milioni di dollari nei primi tre giorni, al di sotto delle aspettative che lo accreditavano di almeno 17 milioni. Migliore, invece, la performance internazionale, con 20,5 milioni raccolti all’estero per un totale globale di 34 milioni. In Italia, il film apre con 715.874 euro, un risultato discreto ma non esplosivo.

I FILM IN TENUTA

Si segnalano gli ottimi risultati di Project Hair Mary, che negli Stati Uniti resta saldamente al secondo posto e supera i 570 milioni complessivi, e di The Drama, che continua la sua corsa internazionale arrivando a 81 milioni di dollari nel mondo. Entrambi dimostrano una tenuta solida settimana dopo settimana, contribuendo a rendere il box office particolarmente dinamico.

PIF SUPERA IL MILIONE E MEZZO

Infine, sul versante italiano, è ancora Pierfrancesco Diliberto a guidare la pattuglia nazionale: il suo film incassa altri 222.496 euro (-48%), con una media di 678 euro in 328 cinema (in netto calo di schermi). Il totale raggiunge così 1.515.528 euro dal 2 aprile, un risultato più che discreto, soprattutto considerando la lunga assenza del regista siciliano dal grande schermo, che durava dal 2016.



