Oscar, nel 2029 la cerimonia si trasferirà al Peacock Theater di Los Angeles

Oscar, nel 2029 la cerimonia si trasferirà al Peacock Theater di Los Angeles

Oscar, nel 2029 la cerimonia si trasferirà al Peacock Theater di Los Angeles

Mario Vai

27 marzo 2026, ore 09:30

L’intesa, di natura pluriennale, legherà gli Oscar a LA Live per oltre un decennio, fino al 2039

Non è trascorso neppure un mese dalla cerimonia degli Oscar 2026, che ha consacrato “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, e lo sguardo dell’industria è già proiettato verso il futuro degli Academy Awards.

A partire dalla 101ª edizione, prevista nel 2029, la consegna delle statuette lascerà Hollywood per trasferirsi nel cuore di Los Angeles, nel complesso di strutture per l'intrattenimento situato nel quartiere Downtown, denominato LA Live.

La sede individuata è il Peacock Theater, già palcoscenico negli ultimi anni degli Emmy Awards e di numerosi eventi di primo piano dell’industria dell’intrattenimento. 

OSCAR, NUOVA CASA E RESTYLING 

L’annuncio è arrivato congiuntamente dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e da AEG, società proprietaria e gestore del distretto. L’intesa, di natura pluriennale, legherà gli Oscar a LA Live per oltre un decennio, fino al 2039.

Un ritorno simbolico nel centro cittadino, dove la cerimonia aveva già trovato casa tra il 1969 e gli anni successivi, prima al Dorothy Chandler Pavilion e poi allo Shrine Auditorium, per poi stabilirsi dal 2002 al Dolby Theatre di Hollywood.

Il trasferimento non sarà soltanto geografico, ma anche strutturale. È stato annunciato, infatti, un importante piano di ammodernamento degli spazi del Peacock Theater: interventi che riguarderanno il palco, i sistemi audio e luci, le aree backstage e le hall, con l’obiettivo di adattare il teatro agli standard produttivi sempre più sofisticati della notte degli Oscar.Il progetto sarà sviluppato in stretta collaborazione con l’Academy, che contribuirà a definire elementi scenografici e soluzioni tecniche su misura.

OSCAR, NUOVA ERA DAL 2029

Il complesso di LA Live, che si estende su oltre 20 acri nel centro di Los Angeles, rappresenta già uno dei poli nevralgici dell’intrattenimento statunitense.

Tra arene sportive, hotel di lusso come il Ritz-Carlton e il JW Marriott, ristoranti e spazi multifunzionali, ha ospitato migliaia di eventi, consolidando un modello di fruizione integrata dello spettacolo. Fino al 2028, tuttavia, nulla cambierà: gli Oscar continueranno a svolgersi al Dolby Theatre di Ovation Hollywood e a essere trasmessi in diretta su ABC in oltre 200 Paesi.

Poi, dal 2029, il sipario si alzerà su una nuova era. E Hollywood dovrà condividere il proprio simbolo più iconico con il cuore pulsante di Los Angeles.


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