Harry Potter compie 25 anni: al via le celebrazioni per il maghetto più famoso del cinema

Harry Potter compie 25 anni: al via le celebrazioni per il maghetto più famoso del cinema

Harry Potter compie 25 anni: al via le celebrazioni per il maghetto più famoso del cinema Photo Credit: Warner Bros

Mario Vai

31 marzo 2026, ore 09:00

Era il 16 novembre 2001 quando il pubblico fece per la prima volta ingresso a Hogwarts, dando il via a un fenomeno globale capace di conquistare milioni di spettatori

Proprio mentre l’attesa dei fan di tutto il mondo si accende con la diffusione del primo trailer della nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter, il giovane mago nato dalla penna di J. K. Rowling spegne 25 candeline. Sono passati 25 anni dall’uscita nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo capitolo cinematografico di una saga destinata a lasciare un segno indelebile nella storia del cinema. Era il 16 novembre 2001 quando il pubblico fece per la prima volta ingresso a Hogwarts, dando il via a un fenomeno globale capace di conquistare milioni di spettatori.

HARRY POTTER, UN FENOMENO SENZA PRECEDENTI

Un punto di riferimento della cultura pop contemporanea, capace di attraversare generazioni e di restare vivo nell’immaginario collettivo. Le origini di questo percorso risalgono al 1997, anno in cui venne pubblicato il primo romanzo della saga, destinato a rivoluzionare il panorama editoriale mondiale. Quella che inizialmente sembrava la storia di un ragazzo alle prese con la scoperta della propria identità e dei propri poteri si è rapidamente evoluta in un fenomeno senza precedenti. Il successo dei libri ha aperto le porte alla trasposizione cinematografica prodotta da Warner Bros., che con otto film ha portato sul grande schermo le avventure ambientate tra le mura della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

HARRY POTTER, IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Le celebrazioni per il 25° anniversario offriranno ai fan nuove occasioni per immergersi nella magia. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, diretto da Chris Columbus, che permetterà al pubblico di rivivere l’inizio di questa avventura sul grande schermo. Il calendario degli eventi accompagnerà gli appassionati lungo tutto l’anno: dalla “Stagione della Burrobirra” in primavera, fino al compleanno di Harry Potter il 31 luglio e al tradizionale “Back to Hogwarts” tra agosto e settembre. Parallelamente, l’universo magico continua a rinnovarsi anche sul fronte delle produzioni audiovisive, con la nuova serie televisiva in arrivo durante le festività natalizie, pronta a riportare sotto i riflettori uno dei mondi fantastici più amati di sempre. Nel frattempo, i fan possono riscoprire l’intera saga cinematografica sulle piattaforme streaming e continuare a esplorare Hogwarts grazie al videogioco Hogwarts Legacy, mentre nuove collezioni di prodotti celebrativi rendono omaggio a un fenomeno che, a distanza di un quarto di secolo, non ha mai smesso di incantare.


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