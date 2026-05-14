Cannes 2026 tra passato e futuro del cinema. L’intelligenza artificiale infiamma la kermesse

Cannes 2026 tra passato e futuro del cinema. L’intelligenza artificiale infiamma la kermesse

Cannes 2026 tra passato e futuro del cinema. L’intelligenza artificiale infiamma la kermesse Photo Credit: ANSA/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Mario Vai

14 maggio 2026, ore 10:10

Ieri sera la Croisette ha celebrato l’anniversario per i 25 anni Fast & Furious

Sulla Croisette il dibattito sull’intelligenza artificiale divide il cinema. Intanto la terza giornata del festival porta sulla Croisette anche i nuovi lavori di Asghar Farhadi e Paweł Pawlikowski.

CINEMA E AI 

Il Festival di Cannes si scopre attraversato da visioni opposte sulle nuove tecnologie. A segnare il tono è stata Demi Moore, quest’anno in giuria, secondo cui con l’IA «bisogna scendere a patti», perché «combatterla è una battaglia persa». Di segno opposto l’intervento di Guillermo del Toro. Arrivato a Cannes per la proiezione speciale dei vent’anni di Il labirinto del fauno, il regista ha liquidato il tema con un secco e provocatorio: «Fa****o AI». Un’esclamazione accolta dagli applausi di una parte del pubblico, ancora legata all’idea di un cinema artigianale e umano. Nel mezzo si muovono posizioni più sfumate. Peter Jackson guarda con curiosità alle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, mentre Steven Soderbergh l’ha già sperimentata nel lavoro documentario. Segno di un confronto che, lontano dal chiudersi, continua ad allargarsi dentro l’industria cinematografica.

CANNES GUARDA AL PASSATO 

In un’edizione segnata dalla presenza ridotta delle grandi star hollywoodiane, Cannes finisce spesso per guardare indietro. Ieri sera la Croisette ha celebrato l’anniversario per i 25 anni Fast & Furious. Una proiezione di mezzanotte del primo capitolo, alla presenza di Vin Diesel, Jordana Brewster e di Meadow Walker, figlia dell’attore Paul Walker, scomparso nel 2013. Il primo film della saga, distribuito da Universal Pictures il 22 giugno 2001, è stato diretto da Rob Cohen e vedeva Vin Diesel e Paul Walker nei ruoli principali. Il cast storico della saga comprende anche Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Sung Kang e Nathalie Emmanuel. Universal ha già annunciato il prossimo capitolo, intitolato Fast Forever, in arrivo nelle sale il 17 marzo 2028.

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