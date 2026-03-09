Harry Potter, bullismo sul set della serie, la produzione attiva il protocollo interno

Harry Potter, bullismo sul set della serie, la produzione attiva il protocollo interno Photo Credit: @hbomax

Mario Vai

09 marzo 2026, ore 16:00

La Warner Bros avrebbe inoltre inviato una comunicazione nella quale vengono indicate le modalità per segnalare eventuali episodi problematici

Un episodio di presunto bullismo avrebbe interessato il set della nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter, attualmente in produzione.

A riferirlo è il quotidiano britannico The Sun, secondo cui il fatto sarebbe avvenuto durante le riprese e avrebbe coinvolto due giovani comparse, entrambe di circa dodici anni.

I FATTI

Secondo quanto riportato, tra i due ragazzi sarebbe scoppiato un litigio, culminato con una minaccia pronunciata da uno dei partecipanti: «Ti prenderò dopo le riprese». L’episodio, pur circoscritto, avrebbe indotto la produzione ad attivare immediatamente le procedure interne previste nei casi di comportamenti ritenuti inappropriati.

I vertici di Warner Bros. Discovery avrebbero quindi dato seguito a un protocollo anti-bullismo volto a individuare e prevenire qualsiasi atteggiamento che possa compromettere la sicurezza del cast, della troupe o il regolare svolgimento delle lavorazioni.

La linea indicata dalla produzione, secondo la fonte citata dal tabloid, sarebbe particolarmente netta: ogni segnalazione di bullismo verrebbe valutata con rigore e potrebbe portare all’immediata esclusione dal progetto, indipendentemente dalla notorietà dei soggetti coinvolti.

La produzione avrebbe inoltre inviato una comunicazione a tutti i lavoratori presenti sul set, nella quale vengono indicate le modalità per segnalare eventuali episodi problematici. Le segnalazioni, stando a quanto riferito, potranno essere effettuate anche in forma anonima, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, soprattutto in una produzione che coinvolge numerosi minorenni.

HARRY POTTER, COSA SAPPIAMO SULLA NUOVA SERIE

La nuova serie, destinata alla piattaforma HBO Max, intende riportare sullo schermo l’universo narrativo creato da J. K. Rowling con un approccio differente rispetto alla saga cinematografica uscita tra il 2001 e il 2011.

Il progetto prevede infatti una stagione per ciascuno dei sette libri, con l’obiettivo di approfondire la trama originale e sviluppare personaggi e linee narrative che nei film avevano avuto uno spazio più limitato.

I giovani protagonisti della nuova produzione saranno Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton in quello di Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley, personaggi che nella saga cinematografica erano stati interpretati rispettivamente da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Nel cast figurano inoltre Lox Pratt (Draco Malfoy), John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Paapa Essiedu come Severus Piton, Janet McTeer nei panni della professoressa McGranitt e Nick Frost nel ruolo di Hagrid. Rimane invece ancora riservata l’identità dell’attore chiamato a interpretare il personaggio di Lord Voldemort, che nei film aveva il volto di Ralph Fiennes.


