Lady Gaga e Doechii firmano “Runway” nel nuovo trailer de Il Diavolo Veste Prada 2

Lady Gaga e Doechii firmano “Runway” nel nuovo trailer de Il Diavolo Veste Prada 2

Lady Gaga e Doechii firmano “Runway” nel nuovo trailer de Il Diavolo Veste Prada 2

Mario Vai

07 aprile 2026, ore 09:00

In arrivo nelle sale italiane il prossimo 29 aprile, il film riporta in scena i volti che hanno reso iconico il primo capitolo, uscito 20 anni fa

Manca sempre meno all’arrivo di uno dei titoli più attesi della stagione. Il Diavolo Veste Prada 2 debutterà sul grande schermo il prossimo 29 aprile e, per accrescere ulteriormente l’attesa, ieri sui canali ufficiali di Disney e 20th Century Studios è stato diffuso il trailer finale.

Oltre alle nuove immagini, che delineano l’atmosfera della pellicola, a catturare l’attenzione è soprattutto una sorpresa musicale capace di andare oltre il film stesso.

A firmare il brano originale intitolato Runway sono Lady Gaga e Doechii, un connubio inedito che fonde pop e sonorità contemporanee. 

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, LA RISERVATEZZA SUL BRANO 

Lady Gaga ha preso parte anche alle riprese, svoltesi lo scorso ottobre a Milano, girando alcune scene nella suggestiva cornice della Pinacoteca di Brera. Un coinvolgimento tenuto volutamente sotto stretto riserbo: per evitare fughe di notizie, il brano Runway non è mai stato diffuso sul set, alimentando l’attesa fino all’uscita del trailer finale. Secondo indiscrezioni emerse proprio durante le riprese milanesi, la canzone avrebbe un ruolo centrale nel progetto e potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase artistica per la cantante. I dettagli restano tuttavia riservati: si parla di esecuzioni in playback durante le scene, con la versione definitiva del brano aggiunta soltanto in post-produzione, a conferma di una strategia costruita per preservarne l’effetto sorpresa.

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, TRAMA E CAST

Il film riporta in scena i volti che hanno reso iconico il primo capitolo. Meryl Streep nei panni della temibile Miranda Priestly, affiancata da Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Alla regia torna David Frankel, con la sceneggiatura firmata da Aline Brosh McKenna. Accanto al nucleo storico, il cast si amplia con nuovi ingressi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley e Lucy Liu, contribuendo ad aggiornare il racconto senza tradirne lo spirito originario.

Sulla trama si sa poco. La nuova pellicola dovrebbe seguire la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione. Una storia che sembra riflettere i tempi che viviamo, cercando di dialogare con la contemporaneità. 

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2, IL TOUR PROMOZIONALE

Parallelamente all’uscita, il film è accompagnato da un articolato tour internazionale: dopo la tappa inaugurale a Città del Messico, il cast ha fatto visita a Tokyo e proseguirà tra Seoul e Shanghai, prima della première mondiale a New York e di quella europea a Londra. E ovviamente, non può mancare Milano che, com'è noto, è stata anche protagonista di alcune riprese della pellicola, attirando l'entusiasmo dei fan italiani. 


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