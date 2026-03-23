Box Office, Project Hail Mary conquista il miglior weekend del 2026 in USA

23 marzo 2026, ore 09:00
In Italia si confermano leader De Luigi e Papaleo. Partenza fiacca per Notte Prima degli Esami 3.0
Il primo fine settimana di primavera consegna al box office italiano numeri piuttosto tiepidi, in netto contrasto con quanto accaduto oltreoceano, dove si registra il miglior weekend dell’anno.
A dominare il mercato globale è la fantascienza, con Project Hail Mary, diretto adattamento del romanzo di Andy Weir e interpretato da Ryan Gosling, che si impone come il titolo del momento.
GOSLING CONQUISTA LA VETTA
Negli Stati Uniti, il film ha esordito con 80 milioni di dollari: non solo il miglior debutto del 2026, ma anche il più alto incasso d’apertura di sempre per una produzione Amazon MGM Studios.
Il risultato è ancora più significativo se si considera che si tratta del secondo miglior esordio del decennio per un film originale, non legato a franchise, dietro soltanto a Oppenheimer.
A livello globale, Project Hail Mary raggiunge così i 141 milioni di dollari, un risultato che lascia ben sperare nonostante un budget di produzione superiore ai 200 milioni. Il passaparola positivo potrebbe infatti garantire al film una lunga tenuta nelle prossime settimane. Anche in Italia la pellicola debutta al primo posto, ma con cifre decisamente più contenute: 1,2 milioni di euro nel weekend d’esordio.
LEGGI ANCHE - L’ultima missione: Project Hail Mary, trama e recensione del film in uscita oggi al cinema
SORPRENDE PEPPE IODICE
Tra i titoli italiani, il miglior risultato è ancora una volta "Un bel giorno" di Fabio Luigi, che incassa circa mezzo milione di euro nel fine settimana, portando il totale a sfiorare i 4 milioni complessivi.
Buona tenuta anche per "Il bene comune" di Rocco Papaleo, che grazie a un passaparola favorevole raggiunge 1,2 milioni di euro, superando gli incassi delle precedenti opere del regista lucano.
Meno brillante, invece, la partenza di Notte Prima degli Esami 3.0, che si ferma a 435 mila euro nel suo primo weekend.
Da segnalare, infine, il caso di Mi batte il corazon con Peppe Iodice: nonostante una distribuzione limitata prevalentemente in Campania, il film ottiene 38.104 euro con un’ottima media per sala di 6.900 euro in appena 49 cinema, dimostrando un forte richiamo sul pubblico locale. Non è così improbabile che la distribuzione decida di ampliare il numero di sale anche a livello nazionale, alla luce della buona risposta del pubblico.