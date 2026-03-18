Dune: Parte 3, diffuso il primo trailer del film che chiuderà la trilogia di Villeneuve

Denis Villeneuve non aveva previsto di tornare così presto su Arrakis, il pianeta sabbioso che fa da sfondo all’universo di Dune.

Dopo l’imponente lavoro richiesto dal secondo capitolo, uscito nel 2024, il regista canadese sentiva l’esigenza di prendersi una pausa e dedicarsi ad altro. Aveva comunicato alla sua troupe la decisione di fermarsi, ma continuava a svegliarsi nel cuore della notte con le immagini del film, rendendosi conto che, nonostante l’intenzione di dedicarsi a un altro progetto, Dune continuava a richiamarlo e a non lasciarlo andare.

È con queste premesse che è stato presentato il primo trailer del terzo e attesissimo capitolo, da ieri disponibile anche sui canali ufficiali della Warner Bros. La pellicola, destinata a chiudere la trilogia, arriverà nelle sale a dicembre, entrando in concorrenza con Avengers: Doomsday, il nuovo spettacolare film dei Marvel Studios.

DUNE PARTE 3, “UN THRILLER PIENO D’AZIONE”

Il terzo film si preannuncia però molto diverso dai precedenti. “Se il primo era contemplativo, il viaggio di un ragazzo alla scoperta di un mondo nuovo, e il secondo era un film di guerra, questo è un thriller”, ha dichiarato il regista. “È pieno di azione e tensione, più duro, più grintoso”.

La storia sarà ambientata 17 anni dopo gli eventi di Dune: Parte 2 e mostrerà un Paul Atreides alle prese con il peso del potere conquistato. Intrighi e tentativi di rovesciamento faranno da sfondo, ma il cuore emotivo resterà il rapporto tra Paul e Chani.

Dal punto di vista tecnico, Villeneuve ha scelto di girare per la prima volta su pellicola, pur mantenendo il digitale per le sequenze nel deserto, attratto, come ha detto lui stesso, dalla “potenza dell’IMAX digitale”.

ROBERT PATTINSON NEL CAST DEL TERZO CAPITOLO

Alla presentazione del trailer, il pubblico è stato sorpreso dall’arrivo sul palco di alcune star del cast: Zendaya, Robert Pattinson, Javier Bardem e Anya Taylor-Joy. Assente invece Timothée Chalamet, che ha comunque partecipato con un videomessaggio.

Particolarmente atteso è il debutto di Pattinson nei panni di Scytale, figura molto amata dai fan della saga. L’attore ha raccontato di aver visto più volte i primi due film al cinema e di aver chiesto scherzosamente a Zendaya, durante le riprese di The Drama: “Come faccio a entrare in uno di quei film di Dune?”. Quanto al suo personaggio, Pattinson mantiene il mistero: “Non direi che sia un cattivo convenzionale. Potrebbe persino essere una brava persona… lo scoprirò anch’io quando vedrò il film”.

DUNE, UNA SAGA IN CRESCENDO

Il primo capitolo era uscito nel pieno della pandemia nel 2021, senza poter beneficiare appieno del calore del pubblico in sala. Diverso il destino del secondo film, arrivato nel 2024: un successo travolgente, capace di restituire al regista l’energia e l’entusiasmo necessari per proseguire.

Candidato all’Oscar, Villeneuve ha ammesso che proprio la risposta entusiastica a Dune: Parte 2 lo ha spinto ad accelerare i tempi per il capitolo conclusivo. Una scelta anche simbolica, dopo che il primo film era stato distribuito contemporaneamente nelle sale e su HBO Max, limitandone l’impatto cinematografico tradizionale.



