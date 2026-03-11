Notte prima degli esami 3.0, Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima del film

L’uscita nelle sale, distribuita da 01 Distribution, è fissata per il 19 marzo

A cento giorni esatti dalla maturità, la notte simbolo di intere generazioni torna sul grande schermo. Dal 19 marzo arriva nelle sale Notte prima degli esami 3.0, nuovo capitolo della saga che nel tempo è diventata un piccolo rito di passaggio per studenti e nostalgici. L’anteprima del film è già stata celebrata con un evento diffuso: il 10 marzo, in contemporanea, la pellicola è stata proiettata in anteprima in cento cinema italiani, trasformando la data simbolica dei “100 giorni” in una festa collettiva.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, LA SORPRESA DI VENDITTI

Alla prima romana è accaduto anche qualcosa che ha riportato il pubblico direttamente nello spirito originario della storia. A sorpresa, sul palco è salito Antonello Venditti, che ha intonato dal vivo Notte prima degli esami, il brano diventato negli anni l’inno non ufficiale dei maturandi. La sala si è subito trasformata in un coro: spettatori e cast hanno accompagnato il cantautore romano cantando a squarciagola quei versi che, da quasi quarant’anni, accompagnano l’ansia e l’attesa della vigilia. Venditti, inoltre, ha accettato di partecipare in un piccolo cameo nel nuovo film, ovviamente assieme al suo iconico brano. 

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0, COSA SAPPIAMO SUL FILM

La canzone, pubblicata negli anni Ottanta, ha trovato una nuova vita grazie al film Notte prima degli esami del 2006 diretto da Fausto Brizzi, diventato rapidamente un cult generazionale. Oggi quell’immaginario torna a parlare ai ragazzi di un’altra epoca con Notte prima degli esami 3.0, diretto dall’esordiente Tommaso Renzoni, che ha scritto la sceneggiatura proprio insieme a Brizzi. Il nuovo capitolo prova a raccontare la maturità dei ragazzi di oggi, tra social e incertezze sul futuro, mantenendo però lo stesso cuore narrativo: l’amicizia, gli amori estivi, le paure della vigilia e quel momento sospeso che precede l’esame più temuto della vita scolastica.

L’uscita nelle sale, distribuita da 01 Distribution, è fissata per il 19 marzo.


