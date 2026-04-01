The Drama, trama e recensione del film con Zendaya e Robert Pattinson in uscita oggi

Una caffetteria. Suoni, rumori e silenzio. Un incontro d’amore che inizia da subito con una piccola bugia. Inizia così The Drama, la pellicola con Zendaya e Robert Pattinson che esce oggi nelle sale italiane.

Un consiglio: entrate al cinema sapendo il meno possibile. Il film diretto da Kristoffer Borgli vive infatti di continue sorprese, costruite con intelligenza e misura, e dissemina colpi di scena che funzionano al meglio quando vengono scoperti durante la visione, senza anticipazioni.

THE DRAMA, LA TRAMA

Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson) sono felicemente fidanzati.

Ma, a una settimana dalle nozze, un segreto rivelato si insinua nella loro quotidianità travolgendoli e mettendo a dura prova il loro amore.

THE DRAMA, LA RECENSIONE

Una critica politica e sociale agli Stati Uniti d’America che si sviluppa con precisione all’interno della relazione di due giovani innamorati, prossimi al matrimonio.

È su questo equilibrio fragile che si costruisce The Drama, film che sceglie di indagare l’intimo per raccontare il collettivo. La narrazione si apre con un ritmo sincopato, quasi nervoso, e fin da subito sembra voler ingannare lo spettatore.

Il racconto gioca con il dubbio, dissemina indizi ambigui e arriva persino a contaminare la propria forma, mescolando registri e aspettative. Ne deriva un’esperienza instabile, volutamente disorientante, in cui la percezione della realtà si incrina progressivamente.

L’Incomunicabilità, la violenza sociale, il rimosso che riaffiora, le dinamiche di coppia segnate da ipocrisia e falsità, soprattutto in un’epoca dominata dal bisogno di consenso e di costruzione dell’immagine. Questi sono i temi fondanti di un film che osserva con lucidità come anche i rapporti più intimi possano diventare terreno di negoziazione e mascheramento.

C’è anche il tema di genere, che scorre sotterraneo alla pellicola e si manifesta attraverso una riflessione sul femminile che rompe stereotipi e aspettative. Emblematica, in questo senso, la battuta: “Chi ha detto che una donna non ha mai fatto una sparatoria?”. Una domanda che destabilizza e costringe a rivedere narrazioni consolidate.

The Drama è un film molto interessante e profondamente inquietante, capace di lasciare nello spettatore un senso di disagio persistente, ma anche di stimolare una riflessione più ampia sulla società contemporanea e sulle sue contraddizioni.



