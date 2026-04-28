Giampaolo Morelli e Claudia Gerini presentano a RTL 102.5 il film “L’amore sta bene su tutto”

Giampaolo Morelli e Claudia Gerini sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Paola DI Benedetto, Jessica Brugali e Mauro Corvino, per presentare “L’amore sta bene su tutto”, il nuovo film diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, in uscita nella sale italiane il 6 maggio. Ai microfoni di RTL 102.5, Giampaolo Morelli, che è anche sceneggiatore del film, ha raccontato: «L’amore sta davvero bene su tutto: l’amore che fa giri immensi e poi ritorna, perché c’è anche questo nel film, ma anche l’amore verso il prossimo. C’è l’amore in tutte le sue sfaccettature. È un film corale, perché ci sono tre storie che si intrecciano in un film unico, e c’è un cast davvero spettacolare. Nel film interpreto Stefano, che scrive un libro, un manuale per lasciare in sette passi il partner ed essere felici. Io poi vengo lasciato dalla mia fidanzata che segue questo manuale. C’è poi la coppia di cui fa parte il personaggio interpretato da Claudia Gerini e una terza storia, che tratta il tema dell’amore che ritorna, perché i due protagonisti sono costretti a lavorare nuovamente insieme, dopo che si erano lasciati in malo modo. Il mio augurio è che le persone possano uscire dalle sale con tanta voglia di innamorarsi o ri-innamorarsi. Io sono un grande amante delle commedie romantiche e uscire dalla sala con quella sensazione è impagabile».





«Gli italiani amano il cinema perché è un po’ nel nostro DNA. Nel film io interpreto un ministro che ha due figli e un marito, Gian Marco Tognazzi. Siccome abbiamo deciso di ospitare un bambino congolese rifugiato in Italia, andiamo in aeroporto per accoglierlo. Io chiamo i giornalisti per avere un ritorno d’immagine da questa bella azione, arrivano tutti i bambini, ma il nostro non c’è. In realtà esce un ragazzone, un uomo. Per gestire questa cosa c’è un po’ di disagio e ci saranno un po’ di problemi e scompiglio. Questo scomodo ospite, in realtà, arricchirà questa famiglia» ha spiegato Claudia Gerini, che nel film interpreta Vittoria.





SINOSSI E CAST

Tre storie si intrecciano per esplorare le diverse sfumature dell’amore. La prima ha per protagonista Vittoria, una politica di spicco che, per motivi di immagine, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. A causa di un errore burocratico si ritrova ad accogliere un uomo adulto. Da questo malinteso nasce un legame inaspettato, che la porterà a scoprire la forza dell’amore genitoriale, capace di superare ogni barriera. Parallelamente, seguiamo Stefano Casati, autore cinico del bestseller “7 passi per lasciare il partner ed essere felici”, che si innamora di Federica, una donna lasciata proprio seguendo i suoi consigli. Insieme, scopriranno che l’amore autentico non segue regole, né si lascia spiegare nei manuali. Infine, Milly e Frank, due cantanti ed ex coppia artistica e sentimentale, vengono inaspettatamente convocati per un’esibizione in Vaticano. A far da tramite è Manlio, manager di Frank e vecchio amico di entrambi. Tra sarcasmo, rimpianti e screzi mai sopiti, Milly e Frank si troveranno a confrontarsi con il passato e forse, a riscoprire qualcosa che sembrava perduto. Con uno sguardo ironico e commovente sull’amore in tutte le sue forme – inclusivo e solidale, romantico, giovanile, maturo – il film intreccia le tre storie in una narrazione corale che mostra come l’amore possa sorprendere, guarire e, a volte, offrire un nuovo inizio.





Il cast è formato da: Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore, Gian Marco Tognazzi, Massimo Wertmüller, Roberto Citran, Carlo De Ruggieri, Ludovica Di Donato, Gianni Parisi, Sinomine, Dado, Gloria Bellicchi, Valerio Di Benedetto, Rosa Barbolini, Gianmarco Morelli, Samba Laobe Ndiaye e Angelica Massera.



