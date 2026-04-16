Calcio: Bologna e Fiorentina sull'orlo del baratro, le due italiane devono fare miracoli per proseguire in Europa

Ci vuole davvero una sera dei miracoli, quella cantata da Lucio Dalla...

Bologna e Fiorentina sono con l’acqua alla gola, l’esito delle partite d’andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League lascia pochissime speranze ai nostri club. Sono davvero missioni impossibili quelle a cui sono chiamati, tanto che il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ieri in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda, con tono ironico, ho chiesto al club di convocare Tom Cruise…Questa sera a Birmingham si parte del 3-1 per l’Aston Villa e a Firenze c’è da colmare un pesante 3-0. Italiano ieri ha voluto chiarire che sarà fondamentale la difesa, difence, difence, difence ha detto, per sottolineare che ci vorrà una partita come quella di Bologna, ma senza pasticci in difesa. Proprio lì però c’è il problema della sostituzione dello squalificato Lukumi, il tecnico potrebbe scegliere la coppia Casale -Vitik, facendo partire Heggem dalla panchina. squadra guidata da Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento dopo il successo in campionato contro il Lecce, ma servirà un mezzo miracolo contro la formazione allenata da Unai Emery.





Probabili formazioni

Aston Villa (4-2-3-1):

Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

Bologna (4-2-3-1):

Ravaglia; Joao Mario, Casale, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.



