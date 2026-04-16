Calcio: Bologna e Fiorentina sull'orlo del baratro, le due italiane devono fare miracoli per proseguire in Europa

Calcio: Bologna e Fiorentina sull'orlo del baratro, le due italiane devono fare miracoli per proseguire in Europa

Calcio: Bologna e Fiorentina sull'orlo del baratro, le due italiane devono fare miracoli per proseguire in Europa Photo Credit: ANSA/ANGELO CARCONI

Gabriele Manzo

16 aprile 2026, ore 14:30 , agg. alle 18:34

il Bologna in inghilterra deve rimontare il 3-1 subito al Dall'Ara, la Fiorentina il 3-0 di Londra, Italiano scherza, per la missione impossibile avevo chiesto Tom Cruise

Ci vuole davvero una sera dei miracoli, quella cantata da Lucio Dalla...

Bologna e Fiorentina sono con l’acqua alla gola, l’esito delle partite d’andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League lascia pochissime speranze ai nostri club. Sono davvero missioni impossibili quelle a cui sono chiamati, tanto che il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ieri in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda, con tono ironico, ho chiesto al club di convocare Tom Cruise…Questa sera a Birmingham si parte del 3-1 per l’Aston Villa e a Firenze c’è da colmare un pesante 3-0. Italiano ieri ha voluto chiarire che sarà fondamentale la difesa, difence, difence, difence ha detto, per sottolineare che ci vorrà una partita come quella di Bologna, ma senza pasticci in difesa. Proprio lì però c’è il problema della sostituzione dello squalificato Lukumi, il tecnico potrebbe scegliere la coppia Casale -Vitik, facendo partire Heggem dalla panchina. squadra guidata da Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento dopo il successo in campionato contro il Lecce, ma servirà un mezzo miracolo contro la formazione allenata da Unai Emery.


Probabili formazioni

Aston Villa (4-2-3-1):

Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

Bologna (4-2-3-1):

Ravaglia; Joao Mario, Casale, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.


Fiorentina-Crystal Palace: serve un’impresa al Franchi

Situazione ancora più complicata in Conference League per la Fiorentina, che ospita il Crystal Palace dopo il pesante 3-0 subito all’andata a Londra. I viola sono chiamati a una vera e propria impresa per continuare il loro cammino europeo, ad una partita fuori dal grigiore di questa stagione. La squadra allenata da Paolo Vanoli arriva però con maggiore serenità dopo i risultati in campionato che hanno raddrizzato la classifica, mentre gli inglesi puntano a gestire il vantaggio acquisito.

Probabili formazioni

Fiorentina:

De Gea; Gosens, Ranieri, Pongracic, Balbo; Fagioli, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Piccoli, Solomon.

Assenze importanti per i viola, tra cui Moise Kean, oltre a Dodo squalificato e altri giocatori non disponibili.

Crystal Palace

Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Mateta, Yeremy Pino.


Argomenti

Bologna
Europa
Fiorentina

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Roma: azzerata organizzazione che controllava la droga in molti quartieri, c'è anche un ex della banda della Magliana

    Roma: azzerata organizzazione che controllava la droga in molti quartieri, c'è anche un ex della banda della Magliana

  • Livorno: 35 anni dalla collisione tra la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince, morirono 140 persone

    Livorno: 35 anni dalla collisione tra la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince, morirono 140 persone

  • Garante della privacy: indagine su Fabio Lazzerini ex ad di Ita Airways per le

    Garante della privacy: indagine su Fabio Lazzerini ex ad di Ita Airways per le tessere ''Volare'' classe executive

  • Prezzi dei carburanti: ancora aumenti, nonostante la tregua,gasolio a 2,2 euro in Lombardia e Calabria

    Prezzi dei carburanti: ancora aumenti, nonostante la tregua,gasolio a 2,2 euro in Lombardia e Calabria

  • Guerra nel Golfo: mezzo Unifil italiano colpito dagli israeliani in Libano, nessun ferito ma grande agitazione

    Guerra nel Golfo: mezzo Unifil italiano colpito dagli israeliani in Libano, nessun ferito ma grande agitazione

  • Stati Uniti: atttenti al viaggio premio cinque stelle, può diventare un incubo, specie in Honduras

    Stati Uniti: atttenti al viaggio premio cinque stelle, può diventare un incubo, specie in Honduras

  • Giorgia Meloni: io sempre contro le mafie, così reagisce alla pubblicazione di una foto con un camorrista

    Giorgia Meloni: io sempre contro le mafie, così reagisce alla pubblicazione di una foto con un camorrista

  • Gennaro Gattuso risolve il contratto con la FIgc, nelle prossime partite Baldini potrebbe guidare la Nazionale

    Gennaro Gattuso risolve il contratto con la FIgc, nelle prossime partite Baldini potrebbe guidare la Nazionale

  • Arrestato a Teramo anarchico che ispirandosi a Unabomber dava isruzioni su instagram per fabbricare ordigni

    Arrestato a Teramo anarchico che ispirandosi a Unabomber dava isruzioni su instagram per fabbricare ordigni

  • Nazionale: ecco le dimissioni del presidente federale Gravina, subito dopo quelle di Luigi Buffon da capodelegazione

    Nazionale: ecco le dimissioni del presidente federale Gravina, subito dopo quelle di Luigi Buffon da capodelegazione

Coppa Italia, finisce senza reti la prima semifinale d'andata tra Como e Inter

Coppa Italia, finisce senza reti la prima semifinale d'andata tra Como e Inter

Al Sinigaglia è zero a zero tra i Lariani di Fabregas e i Nerazzurri di Chivu. La finalista si deciderà al ritorno tra un mese e mezzo a San Siro

Calcio in lutto, è morto Beppe Savoldi, goleador anni 70 ribattezzato "Mister due miliardi"

Calcio in lutto, è morto Beppe Savoldi, goleador anni 70 ribattezzato "Mister due miliardi"

L'attaccante bergamasco aveva 79 anni. Nel 1975 fece scalpore il suo passaggio miliardario dal Bologna al Napoli. Il cordoglio del presidente partenopeo De Laurentiis

Lutto nel mondo del calcio, è morto Alexander Manninger, aveva 48 anni

Lutto nel mondo del calcio, è morto Alexander Manninger, aveva 48 anni

L'ex portiere austriaco aveva giocato per 10 anni in Italia, vinse uno scudetto con la Juventus