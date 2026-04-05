Serie A, è tornata l'Inter: cinque gol alla Roma e primo posto rafforzato

INTER-ROMA 5-2

Si aspettavano risposte dall'Inter. Le risposte sono arrivate, in modo chiaro. I nerazzurri si sono rilanciati segnando cinque gol alla Roma. Il loro primato ora sembra più solido, in attesa di Napoli-Milan la capolista è andata a dormire con un vantaggio di nove punti sui rossoneri e dieci sui partenopei. La Roma ha reagito bene nel primo tempo, ma è crollata nella ripresa: si complica la rincorsa al quarto posto. All'Inter è tornata la Thu-La: Lautaro Martinez è tornato dopo una lunga assenza e ci ha messo un minuto ad andare in gol, su assist del francese. I giallorossi nel primo tempo hanno saputo risalire la china e hanno pareggiato con Mancini al 40esimo. Il gol di Cahalanoglu con un gran tiro dalla distanza ha scacciato i fantasmi appena prima dell'intervallo. A inizio ripresa tre gol dell'Inter in undici minuti hanno chiuso i discorsi. A segno nell'ordine ancora Lautaro Martinez, Thuram e Barella. La rete di Lorenzo Pellegrini è servita solo per accorciare le distanze.





PISA-TORINO 0-1

Nove punti: è la distanza che separa il Pisa dalla salvezza; ed è anche il margine del Toro sulla zona calda. Diciamo che dopo questa partita i padroni di casa sono quasi in serie B, mentre gli ospiti possono considerarsi praticamente salvi. Come è successo spesso in questa stagione, i nerazzurri toscani sono a lungo restati in partita e sono caduti nel finale. Primo tempo senza troppe emozioni: il Pisa ci ha messo il cuore, il Toro è rimasto compatto. Aebischer da una parte e Gineitis dall'altra hanno cercato la conclusione, ma non hanno inquadrato lo specchio della porta. Più divertente la ripresa: il grosso rammarico dei toscani è la clamorosa occasione in contropiede non sfruttata da Tramoni. A dieci minuti dal novantesimo il graffio granata, con il gol di Che Adams che da pochi passi spinge in rete l'assist di Pedersen.