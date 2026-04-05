Serie A, è tornata l'Inter: cinque gol alla Roma e primo posto rafforzato

05 aprile 2026, ore 23:05
Questi i risultati della domenica: Inter-Roma 5-2, Cremonese-Bologna 1-2, Pisa-Torino 0-1. Quattro partite in programma nel lunedì di Pasquetta, spicca il posticipo Napoli-Milan
INTER-ROMA 5-2
Si aspettavano risposte dall'Inter. Le risposte sono arrivate, in modo chiaro. I nerazzurri si sono rilanciati segnando cinque gol alla Roma. Il loro primato ora sembra più solido, in attesa di Napoli-Milan la capolista è andata a dormire con un vantaggio di nove punti sui rossoneri e dieci sui partenopei. La Roma ha reagito bene nel primo tempo, ma è crollata nella ripresa: si complica la rincorsa al quarto posto. All'Inter è tornata la Thu-La: Lautaro Martinez è tornato dopo una lunga assenza e ci ha messo un minuto ad andare in gol, su assist del francese. I giallorossi nel primo tempo hanno saputo risalire la china e hanno pareggiato con Mancini al 40esimo. Il gol di Cahalanoglu con un gran tiro dalla distanza ha scacciato i fantasmi appena prima dell'intervallo. A inizio ripresa tre gol dell'Inter in undici minuti hanno chiuso i discorsi. A segno nell'ordine ancora Lautaro Martinez, Thuram e Barella. La rete di Lorenzo Pellegrini è servita solo per accorciare le distanze.
PISA-TORINO 0-1
Nove punti: è la distanza che separa il Pisa dalla salvezza; ed è anche il margine del Toro sulla zona calda. Diciamo che dopo questa partita i padroni di casa sono quasi in serie B, mentre gli ospiti possono considerarsi praticamente salvi. Come è successo spesso in questa stagione, i nerazzurri toscani sono a lungo restati in partita e sono caduti nel finale. Primo tempo senza troppe emozioni: il Pisa ci ha messo il cuore, il Toro è rimasto compatto. Aebischer da una parte e Gineitis dall'altra hanno cercato la conclusione, ma non hanno inquadrato lo specchio della porta. Più divertente la ripresa: il grosso rammarico dei toscani è la clamorosa occasione in contropiede non sfruttata da Tramoni. A dieci minuti dal novantesimo il graffio granata, con il gol di Che Adams che da pochi passi spinge in rete l'assist di Pedersen.
CREMONESE-BOLOGNA 1-2
Il Bologna sembra essersi ritrovato, la Cremonese no. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Marco Giampaolo al posto di Davide Nicola, per ora non ha dato i frutti sperati. Allo stadio Zini partita di fatto indirizzata dopo nemmeno tre minuti e ipotecata dagli ospiti in un quarto d’ora. Dopo pochi secondi di gara, bel gol di Joao Mario. Al sedicesimo il raddoppio dei rossoblu con Rowe. Prima dell’intervallo traversa di Moro su punizione. Nell’ultima mezzora la Cremonese ha cercato di alzare un po’ ritmi e baricentro, un paio di parate di Ravaglia hanno tenuto il doppio vantaggio del Bologna. Al novantesimo però una uscita a valanga del portiere su Floriani Mussolini ha portato al rigore, trasformato da Bonazzoli che ha così accorciato le distanze. Troppo tardi. Minuti di recupero ricchi di tensione, espulsi Maleh da una parte e Ferguson dall’altra.
UN LUNEDI' RICCO
Il lunedì di Pasquetta prevede un ricco programma di partite, degno di una giornata festiva. Il clou verrà servito all'ora di cena con la sfida dello stadio Maradona tra Napoli e Milan. Da seguire anche l'aperitivo delle 18.00 con il confronto tra Juventus e Genoa. All'ora di pranzo toccherà al Como rompere il ghiaccio con la partita delle 12.30 in casa dell'Udinese. La gara in calendario alle 15.00 sarà Lecce-Atalanta.