Gomorra – Le origini, stasera su Sky i primi due episodi

Tutte le storie hanno un inizio, anche quelle criminali.

Sono stati presentati ieri sera a Roma, i primi due episodi della nuova serie Sky Originale, “GOMORRA – LE ORIGINI”, il racconto di come è cominciata una delle saghe più influenti della serialità contemporanea.

Ambientata nella Napoli di fine anni Settanta, la serie ripercorre la formazione criminale del giovane Pietro Savastano, offrendo una prospettiva inedita sulle radici di un potere destinato a segnare profondamente la storia della criminalità organizzata.

I primi episodi saranno disponibili da questa sera su Sky e in streaming su Now.

Prodotta da Sky Studios e Cattleya, la serie è un prequel della acclamata saga tratta dal bestseller di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Un progetto che amplia l’universo narrativo di Gomorra, restituendo il ritratto di un’epoca cruciale nella trasformazione della camorra e della città di Napoli.

GOMORRA - LE ORIGINI, LA TRAMA

Napoli, 1977. Una città segnata dalla povertà, dal contrabbando di sigarette e sull’orlo dell’arrivo dell’eroina, in una fase di profonda trasformazione sociale e criminale.

È in questo contesto che prende forma la storia di Pietro Savastano, quindicenne ambizioso e inquieto, cresciuto senza genitori in una condizione di estrema precarietà. Interpretato da Luca Lubrano, Pietro è un ragazzo di strada di Secondigliano che sogna una vita diversa, fatta di rispetto, benessere e riscatto sociale. Un sogno che trova un primo modello in Angelo ‘A Sirena (Francesco Pellegrino), carismatico malavitoso che sembra incarnare tutto ciò che Pietro desidera: potere, successo e riconoscimento.

Quando un gesto decisivo gli consente di attirare l’attenzione di Angelo, Pietro varca per la prima volta la soglia del mondo criminale, avviando un percorso che lo porterà a confrontarsi con dinamiche sempre più violente e complesse, fino a diventare un elemento centrale negli equilibri della criminalità napoletana.

GOMORRA - LE ORIGINI, IL CAST

La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano ed è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Marco D’Amore.

La regia dei primi quattro episodi è affidata a Marco D’Amore, anche supervisore artistico del progetto, mentre gli ultimi due episodi sono diretti da Francesco Ghiaccio. La distribuzione internazionale è curata da Beta Film. Accanto a Luca Lubrano, il cast riunisce Francesco Pellegrino, Flavio Furno, Tullia Venezia, Fabiola Balestriere, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Mattia Francesco Cozzolino, Antonio Del Duca, Junior Rancel Rodriguez Arcia, Antonio Incalza, Renato Russo, Ciro Capano, Biagio Forestieri e Veronica D’Elia.

La serie si compone di sei episodi.

I primi due andranno in onda, oggi, il 9 gennaio su Sky Atlantic, seguiti da un episodio a settimana ogni venerdì su Sky e NOW fino al 6 febbraio. Per i clienti Sky da oltre tre anni, grazie a Sky Extra, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.

Un nuovo capitolo di un racconto ormai iconico, che torna alle sue radici per interrogare il presente e raccontare la nascita di un potere che avrebbe cambiato per sempre il volto della criminalità italiana.



