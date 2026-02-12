Parla Alex, il figlio di Pippo Baudo. Tutto quello che c'è da sapere sul rapporto con suo padre

Parla Alex, il figlio di Pippo Baudo. Tutto quello che c'è da sapere sul rapporto con suo padre

Parla Alex, il figlio di Pippo Baudo. Tutto quello che c'è da sapere sul rapporto con suo padre Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

12 febbraio 2026, ore 15:10

"Era molto legato al ricordo di Louis Armstrong che all’Ariston, nel 1968, non voleva smettere di suonare", racconta Alex in una lunga intervista a Gente

Rompe il silenzio dall'Australia, dove vive da molti anni. Alex Baudo, figlio di Pippo Baudo - uno dei padri fondatori della televisione italiana - scomparso ad agosto scorso. «Papà non ha solo amato molto il Festival di Sanremo, ci ha dedicato un pezzo importante della propria vita. Era molto legato al ricordo di Louis Armstrong che all’Ariston, nel 1968, non voleva smettere di suonare: lui dovette salire sul palco e interromperlo», dice al settimanale Gente.

Sono teneri i ricordi che Alex Baudo, il figlio del grande Pippo, affida in esclusiva al settimanale Gente (in edicola da giovedì 12 febbraio). Il conduttore, scomparso il 16 agosto scorso, «è stato un padre presente, affettuoso. I suoi consigli sono stati fondamentali per me. Era la mia roccia. Potrei lasciare l’Australia dove vivo per trasferirmi in Italia a lavorare: sarei più vicino al luogo dove riposa», continua. 

LEGGI ANCHE - L'eredità milionaria di Pippo Baudo: ecco a quanto ammonta e a chi andrà

UN MURALE A MILITELLO

Intanto, a Miletto Val di Catania, la città dov'è nato e dove riposa Baudo, ci sarà un murale per ricordare il grande conduttore. L'opera, che sarà inaugurata a breve, porta la firma di Ligama, noto street artist siciliano, capace di fondere realismo e astrazione digitale. L'opera si trova in via Guglielmo Marconi, di fronte al Cine Teatro Tempio dove Pippo mosse i suoi primi passi come presentatore. 

LEGGI ANCHE - Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

IL RAPPORTO CON LA CITTA' DI SANREMO

Pippo, sicuramente, sarà ricordato in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo (la sua seconda casa). Ha condotto ben 13 edizioni, lanciando artisti che hanno conquistato il mondo (ad esempio Laura Pausini, che sarà su quel palco in veste di co-conduttrice). A Sanremo ha portato super ospiti del calibro di Whitney Houston, che ha cantato per due volte All at one. Un momento indimenticabile. 

Pippo Baudo detiene il record assoluto con 13 edizioni del Festival di Sanremo condotte tra il 1968 e il 2008, diventandone il volto storico. Ha guidato la kermesse negli anni '80 (1984, 1985, 1987), con il record di cinque edizioni consecutive negli anni '90 (1992-1996) e quattro tra il 2000 e il 2008. Poi Canzonissima, Domenica in e tanti altri programmi che hanno segnato la storia della televisione italiana. 

Pippo, anzi super Pippo, dopo la laurea in Giurisprudenza parte per Roma. Sogna di entrare nel mondo della tv, di fare il presentatore. Incontra Mike Bongiorno e si parla di un'amicizia-rivalità su cui tutti scherzano. Ma tra loro c'era un grandissimo rapporto di amicizia e stima. Arrivano i programmi di successo: Fantastico, Domenica in, Luna Park, Sanremo. Baudo è un grande comunicatore che piace anche ai più giovani. Nella sua carriera interviste decine e decine di personaggi di spicco: da Sordi (a Domenica in nel corso di una puntata di Natale indimenticabile). Sposa, nel 1986, la soprano Katia Ricciarelli (da cui divorzia nel 2004). 

Argomenti

Festival di Sanremo
Pippo Baudo
Sanremo

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Il messaggio su WhatsApp: "Potresti votare mia nipote?" Si tratta di una truffa. Ecco cosa c'è da sapere

    Il messaggio su WhatsApp: "Potresti votare mia nipote?" Si tratta di una truffa. Ecco cosa c'è da sapere

  • Nuovo annuncio di Carlo Conti: ecco chi arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Sanremo

    Nuovo annuncio di Carlo Conti: ecco chi arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Sanremo

  • La giornata mondiale dei legumi: ecco perché sono fondamentali per la nostra salute

    La giornata mondiale dei legumi: ecco perché sono fondamentali per la nostra salute

  • Nino Frassica al Festival di Sanremo? L'indiscrezione che porta il comico verso il bis (anzi tris) sul palco dell'Ariston

    Nino Frassica al Festival di Sanremo? L'indiscrezione che porta il comico verso il bis (anzi tris) sul palco dell'Ariston

  • Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

    Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

  • CAN YAMAN OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO, ECCO QUANDO ARRIVERA' ALL'ARISTON

    CAN YAMAN OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO, ECCO QUANDO ARRIVERA' ALL'ARISTON

  • La nuova casa di Papa Leone XIV: una mansarda senza sfarzo di colore bianco

    La nuova casa di Papa Leone XIV: una mansarda senza sfarzo di colore bianco

  • La seconda puntata di Striscia la notizia: tutto quello che c'è da sapere, anticipazioni e scoop

    La seconda puntata di Striscia la notizia: tutto quello che c'è da sapere, anticipazioni e scoop

  • Cochi e Renato (Pozzetto) a Sanremo? Spunta l'ipotesi nella serata dei duetti. Ecco con quale artista

    Cochi e Renato (Pozzetto) a Sanremo? Spunta l'ipotesi nella serata dei duetti. Ecco con quale artista

  • A tutto volume: abbiamo ascoltato le canzoni in gara al Festival di Sanremo. Ecco cosa c'è da sapere

    A tutto volume: abbiamo ascoltato le canzoni in gara al Festival di Sanremo. Ecco cosa c'è da sapere

"Non possiamo rimanere indifferenti": le parole di Antonella Clerici su Gaza su Rai1

"Non possiamo rimanere indifferenti": le parole di Antonella Clerici su Gaza su Rai1

Poi arriva l'appello del Cardinale Zuppi aprendo i lavori del Consiglio permanente della Cei

Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

Scintille in studio tra Francesca Fagnani e l'ex Presidente della Camera. La puntata andrà in onda stasera su Rai2

Carlo Verdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia

Carlo Verdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia

Nel corso di “Protagonisti”, l’artista ha presentato in diretta radiofonica la stagione finale di “Vita da Carlo”, dal 28 novembre in esclusiva su Paramount+