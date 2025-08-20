Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto Photo Credit: Ansa/

Redazione Web

20 agosto 2025, ore 19:01

I figli Alessandro e Tiziana hanno accompagnato con la storica segretaria Dina Minna il feretro alla tomba di famiglia, nell'omelia ricordato il suo impegno contro la mafia

I suoi compaesani, ancora qualche celebrità che lui ha spinto al successo, come Albano. Poi la persona ce ha passato pù tempo con lui, la sua storica segretaria "Ho perso un padre...Abbiamo lavorato insieme per più di 35 anni, quasi 36. Ancora non mi rendo conto che non ci sia più...". Sono le parole, quasi sussurrate,di Dina Minna, lasegretaria di Pippo Baudo che ha accompagnato il feretro da Roma fino a Militello, e oggi è rimasta accanto al feretro fino alla chiusura della camera ardente. Una figura molto discreta, anche nel dolore. Poi il figlio Alessandro, giunto dall’Australia, con la sorellastra Tiziana. Una cerimonia discreta, naturale , elegante, come il suo timbro artistico.



Il Baudo civico

Uno dei passi più significativi del’omelia ha toccato il suo senso  civico."Il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell'animo di Pippo. Soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia, un male da estirpare secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità". Così don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, nella sua omelia ai funerali del conduttore citando il testo delle Beatitudini: 'Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati'. ''Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore. Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo". "Nel momento in cui gli ho chiesto se potessi comunicargli il corpo di Cristo, lui mi ha guardato ed ha pianto. Mi ha ripetuto per ben tre volte 'grazie, grazie, grazie'

Gli ultimi passi

Il corteo funebre che accompagna la bara di Pippo Baudo ha lasciato poco dopo le 18 piazza di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania. I figli Tiziana e Alessandro, i nipoti, l'assistente Dina  dietro il carro funebre che portava  il feretro nel cimitero comunale, dove Baudo viene  tumulato nella cappella di famiglia così come disposto nelle stesse volontà testamentarie del presentatore. Un lunghissimo applauso ha accompagnato la bara che veniva portata fuori dalla chiesa. E gli applausi si sono ripetuti da parte delle oltre 2000 persone presenti in piazza. Le stesse manifestazioni che lo hanno accolto nella notte al suo arrivo nella chiesa.


Argomenti

Baudo
funerali
Militello

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

    Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

  • Il cast stellare del Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 con oltre 30 artisti, tutti in una serata show indimenticabile

    Il cast stellare del Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 con oltre 30 artisti, tutti in una serata show indimenticabile

  • Investì un 16enne la sera prima di ferragosto: era senza patente e assicurazione

    Investì un 16enne la sera prima di ferragosto: era senza patente e assicurazione

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica - La Biennale di Venezia

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale D’arte Cinematografica - La Biennale di Venezia

  • La guerra in Ucraina, lunghi colloqui tra Trump, Zelensky e i leader Ue, si allungano i tempi del trilaterale

    La guerra in Ucraina, lunghi colloqui tra Trump, Zelensky e i leader Ue, si allungano i tempi del trilaterale

  • Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

    Due decessi in poche ore con l'utilizzo del taser, indagati i carabinieri che gli hanno usati per gli arresti

  • Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

    Future Hits Live di Radio Zeta: Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele si aggiungono allo straordinario cast del 2 settembre all’Arena di Verona

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica dell’ottava settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica dell’ottava settimana

  • Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

    Il lutto dell’Italia per la scomparsa di Pippo Baudo. Il ricordo di Mattarella

  • E' moto Pippo Baudo, il re dei presentatori, aveva 89 anni

    E' moto Pippo Baudo, il re dei presentatori, aveva 89 anni

Ragazzina di 14 anni muore a Palermo. Aveva i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo

Ragazzina di 14 anni muore a Palermo. Aveva i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo

Un giallo la morte della giovanissima che, si è appreso, soffriva di crisi epilettiche. La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta e disposto l'autopsia

Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

Alessandro Venier, 35 anni sarebbe stato ucciso da mamma e compagna. Poi il corpo è stato fatto a pezzi e nascosto in un bidone, indagini su responsabilità delle due donne

Giugliano, Napoli: rissa al calcetto, un ragazzino di 15 anni viene accoltellato, è grave, fermato un 18enne

Giugliano, Napoli: rissa al calcetto, un ragazzino di 15 anni viene accoltellato, è grave, fermato un 18enne

Secondo i carabinieri, ieri sera due gruppi di giovanissimi si sono fronteggiati al termine di una partita: un 15enne è stato colpito all'addome, operato nella serata di ieri, è in prognosi riservata