Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

I suoi compaesani, ancora qualche celebrità che lui ha spinto al successo, come Albano . Poi la persona ce ha passato pù tempo con lui, la sua storica segretaria "Ho perso un padre...Abbiamo lavorato insieme per più di 35 anni, quasi 36. Ancora non mi rendo conto che non ci sia più...". Sono le parole, quasi sussurrate,di Dina Minna , lasegretaria di Pippo Baudo che ha accompagnato il feretro da Roma fino a Militello , e oggi è rimasta accanto al feretro fino alla chiusura della camera ardente. Una figura molto discreta, anche nel dolore. Poi il figlio Alessandro, giunto dall’ Australia , con la sorellastra Tiziana . Una cerimonia discreta, naturale , elegante, come il suo timbro artistico.





Il Baudo civico

Uno dei passi più significativi del’omelia ha toccato il suo senso civico."Il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell'animo di Pippo. Soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia, un male da estirpare secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità". Così don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, nella sua omelia ai funerali del conduttore citando il testo delle Beatitudini: 'Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati'. ''Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore. Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo". "Nel momento in cui gli ho chiesto se potessi comunicargli il corpo di Cristo, lui mi ha guardato ed ha pianto. Mi ha ripetuto per ben tre volte 'grazie, grazie, grazie'

Gli ultimi passi

Il corteo funebre che accompagna la bara di Pippo Baudo ha lasciato poco dopo le 18 piazza di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania. I figli Tiziana e Alessandro, i nipoti, l'assistente Dina dietro il carro funebre che portava il feretro nel cimitero comunale, dove Baudo viene tumulato nella cappella di famiglia così come disposto nelle stesse volontà testamentarie del presentatore. Un lunghissimo applauso ha accompagnato la bara che veniva portata fuori dalla chiesa. E gli applausi si sono ripetuti da parte delle oltre 2000 persone presenti in piazza. Le stesse manifestazioni che lo hanno accolto nella notte al suo arrivo nella chiesa.



