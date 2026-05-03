Trump, fatico a immaginare che la nuova proposta dell’Iran sia accettabile

“Donald Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con lo stato islamico”: così fonti dell’intelligence delle Guardie rivoluzionarie iraniane, secondo cui lo spazio decisionale per gli Usa è limitato. Il presidente degli Stati Uniti, seppur manifestando il proprio scetticismo, sta valutando la proposta in 14 punti presentata da Teheran tramite i mediatori pakistani, che prevede il termine di un mese per negoziare la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano e il termine degli attacchi in Iran e anche in Libano. “Fatico a immaginare che il piano sia accettabile”, ha scritto sui social il tycoon. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto rivolgendosi all’Iran: “Potremmo ricominciare a bombardarli, visto che non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per quello che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". Intanto Trump deve fare i conti in patria con il calo dei consensi a sei mesi dalle elezioni di metà mandato, Il 62% degli americani non approva la sua gestione della crisi iraniana in base ai risultati dell’ultimo sondaggio diffuso quest’oggi.





Nuove minacce da Teheran

"Gli Stati Uniti sono gli unici pirati al mondo a possedere portaerei. La nostra capacità di affrontare i pirati non è inferiore alla nostra capacità di affondare navi da guerra. Preparatevi ad affrontare un cimitero delle vostre portaerei e delle vostre forze, proprio come i resti dei vostri aerei sono stati lasciati a Isfahan". E’ quanto ha affermato Mohsen Rezaei, consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamanei.





Una cisterna elude il blocco navale americano

Una petroliera iraniana con un carico di 1,9 milioni di barili di greggio sarebbe riuscita a sfuggire al blocco della Marina Usa nell'area dello Stretto di Hormuz e a raggiungere l'Estremo Oriente. L’imbarcazione, avvistata l'ultima volta al largo dello Sri Lanka più di una settimana fa, attualmente starebbe transitando nello Stretto di Lombok, in Indonesia, diretta verso l'arcipelago di Riau". Il valore del carico di petrolio a bordo avrebbe un valore di quasi 200 milioni di dollari.



