Lo storico concerto di Shakira a Rio de Janeiro. In due milioni sulla spiaggia di Copacabana

Uno show di droni a formare nel cielo l'immagine di una lupa, prima di proiettare le parole "Ti amo, Rio". Si è aperto così, ieri, il concerto record di Shakira a Rio de Janeiro, sulla leggendaria spiaggia di Copacabana. Ad accoglierla, una folla oceanica da più di due milioni di persone, secondo le cifre ufficiali fornite dalla Prefettura, come reso noto dal Sindaco della città simbolo del Brasile, Eduardo Cavaliere.



LAS MUJERES YA NO LLORAN

Numeri da record per Shakira, 49 anni, che diventa così la prima artista latina a offrire un mega-concerto gratuito e che taglia il traguardo dello show più grande della sua carriera. Pubblico in delirio quando la postar è arrivata sul palco, un'enorme struttura di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di spettacoli. E ancora maxi schermi di LED, una passerella di 25 metri orientata verso i fan. Shakira ha iniziato la performance con "La Fuerte", il brano con cui ha dato il via al suo tour, "Las Mujeres Ya No Lloran" (Le donne non piangono più). Impeccabile anche il look, fasciata in un abito scintillante nei colori della bandiera brasiliana.





SHAKIRA- MANIA

E in città è scattata lacon gadget e t-shirt con il viso dell'artista spuntate ovunque e prese d'assalto dagli ammiratori. E seppure gratuito, il Comune stima un impatto economico straordinario dell'evento, che potrebbe generare circa 130 milioni di euro di consumi, tra trasporti, commercio e ospitalità. Imponenti anche le misure di sicurezza, con ottomila agenti in campo e un monitoraggio tramite droni e sistemi di riconoscimento facciale.



I PRECEDENTI DI LADY GAGA E MADONNA

Rio de Janeiro non è nuova a momenti straordinari come questo. Nel 2024, in città si era esibita la regina del pop, Madonna. Nel 2025, invece, era stata la volta di un'altra icona moderna: Lady Gaga.