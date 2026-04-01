Super Mario Galaxy: trama e recensione del cartoon in uscita oggi nelle sale italiane

Un trionfo di colori e immaginazione. Super Mario Galaxy, sequel del film animato del 2023, arriva oggi nelle sale italiane come un’esplosione di creatività.

Nessun timore per chi non ha visto il primo capitolo: il film è perfettamente fruibile anche da solo, così come riesce a coinvolgere anche chi non ha mai avuto familiarità con il mondo dei videogiochi.

Dinamico, ricco di stimoli, capace di parlare a pubblici diversi e di unire generazioni attraverso un linguaggio visivo immediato ed efficace.

SUPER MARIO GALAXY, LA TRAMA

Dopo gli eventi del primo film, Bowser è stato sconfitto e rinchiuso in un piccolo castello. Stavolta è suo figlio, Bowser Jr., a raccogliere il testimone e a organizzare una nuova minaccia.

Mario, Luigi, la Principessa Peach e Toad, accompagnati dal loro nuovo amico Yoshi, si lanciano in un'avventura nello spazio aperto, attraversando galassie e mondi lontanissimi. Durante il viaggio incontrano Rosalinda, una misteriosa principessa cosmica e madre adottiva degli Sfavillotti (piccole stelline colorate molto tenere).

SUPER MARIO GALAXY, LA RECENSIONE

Vivace, energico e straordinariamente vibrante, il film cattura lo sguardo fin dal primo istante e lo tiene saldo fino ai titoli di coda. Vale la pena restare in sala anche dopo la fine: le due scene post credits aggiungono un ulteriore tocco di sorpresa e divertimento.

Dal punto di vista estetico, siamo di fronte a un cartoon generoso e ricchissimo: ogni scena è costruita con una cura quasi maniacale per i dettagli, tra galassie scintillanti, mondi sospesi e giochi di luce che trasformano ogni sequenza in un piccolo quadro in movimento.

La palette cromatica è audace ma mai caotica, riuscendo a trasmettere emozioni con una naturalezza sorprendente.

Ma non è solo una questione di bellezza visiva.

Il film riesce a trasmettere un senso costante di meraviglia e scoperta, accompagnando lo spettatore in un viaggio che è al tempo stesso spettacolare e coinvolgente.

Il ritmo è serrato ma ben calibrato, alternando momenti di pura adrenalina a passaggi più leggeri e contemplativi.

Rispetto al primo capitolo uscito nel 2023, questo nuovo episodio segna un netto passo avanti sotto ogni aspetto. È più ambizioso, più rifinito e decisamente più ispirato.

Super Mario Galaxy è veramente tutto ciò che si può desiderare da un film d’animazione: spettacolo, cuore e un’estetica così vibrante che lascia senza fiato



