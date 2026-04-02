RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, due ospiti speciali si aggiungono al cast: Achille Lauro e Biagio Antonacci

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, due ospiti speciali si aggiungono al cast: Achille Lauro e Biagio Antonacci

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, due ospiti speciali si aggiungono al cast: Achille Lauro e Biagio Antonacci

Redazione Web

02 aprile 2026, ore 15:48 , agg. alle 16:16

Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma il primo grande evento che anticipa l’estate! In occasione del 10° anniversario, con un con una line-up stellare, RTL 102.5 Power Hits Estate lancia la sfida al tormentone dell’estate verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. Altri grandi artisti si aggiungono al cast: ACHILLE LAURO, BIAGIO ANTONACCI, BRESH, FULMINACCI, TOMMASO PARADISO.

Quest’anno la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026 inizia dalla Capitale d’Italia, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona. Tutti nomi già annunciati della line-up romana del 2026 sono: ACHILLE LAURO, ANNALISA, BAMBOLE DI PEZZA, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BRESH, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, FEDEZ, FULMINACCI, GABRY PONTE, J-AX, KID YUGI, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, MARCO MASINI, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO… e tante altre sorprese.

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/rtl-102-5-power-hits-estate-2026-foro-italico-20949899/ 

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26


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RTL 102.5 Power Hits Estate

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