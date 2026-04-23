Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: ecco cosa è accaduto a tre anni dall’uscita di scena

Senza un programma tv da, ormai, diverse stagioni tv. Barbara d’Urso, per quasi un ventennio alla guida di programmi in onda su Canale 5, fa causa a Mediaset. Tre anni fa l’uscita improvvisa dal mondo di Cologno Monzese (dove ha sede il Biscione): un vero fulmine a ciel sereno. Poi una piccola parentesi su Rai1 a Ballando con le stelle come concorrente. Lì, da Milly Carlucci, si é rimessa in gioco.

Ora il colpo di scena: Barbara D'Urso fa causa a Mediaset. Tutto, da quanto si apprende dall’Adnkronos, a seguito di un tentativo di mediazione non andato a buon fine.





La ricostruzione

A parlare in esclusiva è il quotidiano La stampa. Secondo quanto ricostruito, sul tavolo della contesa ci sarebbero diverse questioni. In primo luogo, la richiesta di scuse mai pervenute per un post social del marzo 2023, pubblicato dal profilo ufficiale "Qui Mediaset", che però, secondo l'azienda, era stato hackerato. A questo si aggiunge la contestazione, da parte dei legali della D'Urso, del mancato pagamento dei diritti d'autore per i programmi firmati in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, "Live non è la D'Urso".





Tra teatro e tv

La D’Urso, tre anni fa, dopo la chiusura di tutti i suoi programmi (annunciati nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti) si è dedicata al teatro. Prima un viaggio a Londra, lontano da giornalisti e tv. Poi una commedia che l’ha vista in giro per l’Italia con “Taxi a due piazze”. Il ritorno in video segnato da Ballando con le stelle: a Roma, negli studi del Foro italico, la D’Urso si é rimessa in gioco abbracciando sempre il suo pubblico. Che spera in un suo ritorno in tv. Col cuore!