La Sumud Flotilla bloccata da Israele a quasi mille miglia marine da Gaza. 'E' pirateria' la condanna

Pirateria e violazione del diritto del mare, è l’accusa a Israele della Global Sumud Flotilla. La missione umanitaria partita da Barcellona, si trovava in acque greche quando è stata intercettata e bloccata dalla marina ebraica.

MOTIVAZIONI POCO CHIARE

Inizialmente, l’accusa di Tel Aviv alla flotta in movimento verso la Striscia di Gaza è stata di trasportare "preservativi e armi". Poi la motivazione si è trasformata in una poco più plausibile forma di provocazione per far saltare gli accordi di pace. Di base, si tratta di un deja vu delle scene dell’ultima missione lo scorso settembre, quando le imbarcazioni della flottiglia furono fermate da Israele a poche miglia marine dalle coste dell’enclave palestinese. Secondo il ministero degli esteri dello stato ebraico 175 attivisti, provenienti da oltre 20 delle imbarcazioni della 'flottiglia dei preservativi', così è definita nel primo comunicato, stanno ora raggiungendo pacificamente Israele. La Marina di Tel Aviv ha affermato di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti e di aver informato gli imbarcati di essere "in arresto". "Rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo a 960 chilometri da Gaza -e’ ancora la denuncia dei militanti-. I governi ci proteggano’ hanno aggiunto. Presenti alcuni italiani, per i quali il ministro degli esteri Tajani ha chiesto immediatamente all'Unità di Crisi di Tel Aviv e Atene di assumere informazioni con le autorità locali per tutelare gli connazionali imbarcati

LA CONDANNA DEL GOVERNO ITALIANO

Un’azione preventiva secondo Tel Aviv, quella contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, nel secondo momento della comunicazione istituzionale del gabinetto ebraico. Il blocco israeliano è stato condannato al livello internazionale. Secondo il team legale che segue la missione per conto della flotta, sono 22 al momento i militanti italiani che risultano arrestati -e in viaggio verso lo stato ebraico- su 57 a bordo. 211 i fermati in tutto. Il Governo italiano ha condannato il sequestro delle barche e ha richiesto l’immediata liberazione di tutti i connazionali fermati illegalmente, il rispetto della loro incolumità e del diritto internazionale.

'UNA PROVOCAZIONE DI HAMAS'

Ci sarebbe Hamas dietro la missione, ha sostenuto il ministero degli Esteri di Tel Aviv. Una provocazione dei palestinesi per mettere a rischio la seconda fase del Piano di Pace voluto dal presidente americano Trump, ha scritto il ministero degli esteri sionista che ha precisato che “dato l'elevato numero di imbarcazioni partecipanti alla flottiglia, si è reso necessario un intervento tempestivo per prevenire una violazione del blocco navale legale” intorno alle coste di Gaza.



