Arrivano le Forze speciali dei Carabinieri a Napoli: irruzione nella banca al Vomero. Scene da film!

Arrivano le Forze speciali dei Carabinieri a Napoli: irruzione nella banca al Vomero. Scene da film!

Arrivano le Forze speciali dei Carabinieri a Napoli: irruzione nella banca al Vomero. Scene da film! Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

16 aprile 2026, ore 17:12 , agg. alle 17:31

I banditi sarebbero fuggiti attraverso un buco nel pavimento dell'istituto bancario. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Potrebbero essere fuggiti grazie ad un buco nel pavimento o attraverso la rete fognaria. Ipotesi, per adesso, al vaglio degli investigatori che sono stati impegnati ore ed ore al Vomero, dove stamattina una banda di malviventi ha tentato di rapinare una banca di via delle Medaglie d'Oro. I banditi hanno preso in ostaggio per diverse ore una trentina di persone, poi liberate grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.

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L'IRRUZIONE DEI GIS DEI CARABINIERI: SCENE DA FILM

Momenti di altissima tensione nel corso di tutta la mattinata. Intanto, sono in corso le ispezioni con la squadra di Abc, che gestisce la rete idrica cittadina, per ispezionare i percorsi fognari. Intorno alle 17.22 è terminato il blitz del Gis dei Carabinieri e da quanto si apprende nessuna traccia dei banditi. Sarebbero fuggiti, dunque, attraverso un buco nel pavimento. 

TENSIONE ALTISSIMA DURANTE LA MATTINATA

Tutta la zona è stata sorvegliata per ore dalla Polizia e Carabinieri, sul posto anche il Procuratore di Napoli Gratteri e il Prefetto Michele Di Bari. Una rapina che sembra la scena di un film. Ora occorre capire come possano essere fuggiti i banditi e, soprattutto, da dove.

IL RACCONTO DEGLI OSTAGGI, LE TESTIMONIANZA A FANPAGE.IT

"Ci hanno chiusi in una stanza", parla uno degli ostaggi della rapina alla Credit Agricole a Fanpage.it che sul posto raccoglie le testimonianze dei clienti spaventati dopo la liberazione (avvenuta intorno alle 13.30). 
"Mi trovavo nella banca quando sono entrate 3-4 persone armate. Non so essere più preciso vista la concitazione e lo stato d’animo. Sicuramente ce n'erano tre. Sono venuti e ci hanno rinchiuso in una stanza, noi clienti, funzionari e il direttore. Dopo averci fatto fare vari spostamenti. Siamo stati chiusi circa un’ora, ma non ho contezza precisa, in certe condizioni la quantificazione è soggettiva. Dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che ci hanno liberati", uno dei 25 ostaggi - sempre a  Fanpage.it è- racconta con attenzione la rapina di questa mattina alla filiale della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. "Erano armati, ma non hanno usato violenza", spiega ancora. 


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