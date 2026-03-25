Insegnante accoltellata da uno studente di terza media in provincia di Bergamo, è in gravi condizioni

ACCOLTELLATA DAVANTI A SCUOLA

L’aggressione è avvenuta questa mattina alle otto meno un quarto, quando studenti e insegnanti stavano entrando a scuola per l’inizio delle lezioni. Siamo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La scuola è l’Istituto Comprensivo di via Damiano Chiesa. La professoressa colpita ha 57 anni, insegna francese. Subito soccorsa, è stata portata in elicottero all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Arrivata in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. A aggredirla sarebbe stato uno studente di terza media, al momento non si conoscono i motivi di questa aggressione. Sul posto Polizia a Carabinieri, stanno interrogando varie persone per cercare di ricostruire dinamica e soprattutto movente.

SOTTO CHOC

La comunità scolastica è sotto choc. Colpisce la giovane età dell’aggressore, uno studente di terza media. Preoccupano le condizioni dell’insegnante, che colpita da diverse coltellate, ora è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Si teme che abbia perso molto sangue. I soccorsi sono stati rapidi, l’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma vista la gravità della situazione è stato fatto arrivare l’elisoccorso da Bergamo. Il fatto di cronaca di questa mattina riapre il dibattito sulla violenza dilagante tra i giovani e sulla scuola ormai diventata terra di conquista.



