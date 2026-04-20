Giovane ucciso a coltellate a Vasto, il padre è in stato di fermo

LA SVOLTA INATTESA

Questa mattina è arrivato un aggiornamento clamoroso, inatteso, sconvolgente. E’ stato fermato il padre della vittima. Il provvedimento è scattato dopo un lungo interrogatorio, che è andato avanti per gran parte della notte. Andrea Sciorilli aveva 21 anni, i vicini lo descrivono come un “giovane semplice e tranquillo”.

SULLA RAMPA DEL GARAGE DI CASA

La madre, commessa in un supermercato, lo aveva trovato rientrando a casa nel primo pomeriggio di ieri. Il suo corpo giaceva sulla rampa che conduce al garage del condominio, alla periferia di Vasto, in Abruzzo. Il ragazzo presentava diverse ferite da arma da taglio.

UN LUNGO INTERROGATORIO

Gli inquirenti hanno pensato a una colluttazione e hanno chiesto di poter visionare le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Nella serata di ieri sono stati sentiti amici e parenti, l’interrogatorio del padre di Andrea si è protratto a lungo: si tratta di un dirigente della ASL, l’azienda di sanità pubblica.

CAPIRE IL PERCHE'

Il fermo del padre di Andrea Sciorilli è stato confermato anche dal suo legale, l’avvocato Massimiliano Baccalà. In attesa che le accuse vengano confermate, si cerca di capire il movente, cosa possa aver scatenato una lite che è poi sfociata in una tragedia. Inattesa e sconvolgente.



