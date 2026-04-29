Delitto di Garlasco. Sempio convocato dai pm, è lui l'assassino di Chiara Poggi

Nella nuova richiesta di interrogatorio per Andrea Sempio i magistrati di Pavia hanno compiuto una modifica sostanziale del capo di imputazione: la procura ha eliminato il «concorso» con altri ignoti o con Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima. Per i pm nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007 ci sarebbe stato solo Sempio, ora l’unico indagato e accusato di omicidio volontario. Il 38enne è stato convocato mercoledì prossimo in Procura e può decidere di non rispondere, in attesa di conoscere gli atti del fascicolo che saranno nelle mani delle parti solo con la chiusura dell’indagine. 'Valuteremo la nostra strategia difensiva, dice l’avvocata Taccia, ma è un altro interrogatorio senza gli atti'. Intanto la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.

LA MOSSA DELLA PROCURA DI PAVIA

Non lascia dubbi la scelta dei magistrati pavesi, con l'uscita di scena dell'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni di carcere e di qualsiasi altro presunto complice, non rimane che Sempio: l'unico -secondo la tesi accusatoria- responsabile del delitto di Garlasco è proprio l'amico del fratello della giovane assassinata al quale sono contestate anche le aggravanti delle sevizie, della crudeltà e dei futili motivi.

LA DIFESA DI SEMPIO VALUTA

I suoi legali, che hanno ricevuto l'avviso nel primo pomeriggio, stanno "valutando i passi più opportuni per la strategia difensiva, tenendo conto del fatto che per la seconda volta dall'inizio dell'inchiesta" si sta cercando di interrogare il loro assistito senza che siano stati messi a disposizione tutti gli elementi a suo carico raccolti. E’ la seconda volta che Sempio riceve un invito a comparire, il primo risale a un anno fa, ma i suoi legali l’avevano dichiarato nullo per un cavillo burocratico.