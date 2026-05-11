Garlasco: il nuovo esame di inttercettazioni del 2017, allora sottovalutate, portano alla pista di Andrea Sempio

Nella vicenda di Garlasco ecco un nuovo vecchio indizio che porta ad Andrea Sempio . Dalla rilettura di una intercettazione che risale al 2017 quando fu una prima volta indagato e archiviato per il delitto di Garlasco , sembra che l'amico storico del fratello di Chiara Poggi, in uno dei suoi soliloqui faccia addirittura riferimento preciso all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara quel 13 agosto del 2007 , nel giorno dell'omicidio. Nella trascrizione dell'audio affermerebbe : "è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, alle nove e mezza" .

Le tesi della Procura

La procura di Pavia nell'inchiesta bis che contesta a Sempio di aver ucciso Chiara per un rifiuto a un approccio sessuale con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, oggi valorizza queste vecchie intercettazioni (ritenute all'epoca non rilevanti) insieme alle nuove dei mesi scorsi già trapelate..

Gli investigatori sospettano che Sempio abbia commesso quell'omicidio rimasto nell'ombra perché le indagini si concentrarono subito su Stasi, l'ex fidanzato di Chiara, unico condannato, e poi abbia nevrotizzato il delitto continuando ad evocarlo nei suoi soliloqui e in alcuni passaggi dei suoi scritti sequestrati nella nuova inchiesta che colloca Sempio da solo nella scena del delitto escludendo Stasi, per il quale si è aperta in procura generale a Milano, su sollecitazione di Pavia, una valutazione di istanza di revisione del processo.

Il 20 maggio dell’anno passato Stasi era stato interrogato dal procuratore capo di Pavia Fabio Naoleone, che gli aveva chiesto dei video intimi di Chiara Poggi e i rapporti tra lei, il fratello Marco e Andrea Sempio. Stasi ha risposto che la ragazza non aveva mai parlato di avances ricevute da qualcuno, né delle telefonate ricevute da Sempio nei giorni prima dell'omicidio e che lei non aveva alcun sospetto sul fatto che il fratello Marco avesse potuto mostrare a qualcuno o a Sempio i video intimi che Chiara aveva fatto con Stasi.

Ecco il nuovo indizio

Il procuratore un anno fa definisce "il travaglio interiore" di Andrea Sempio, e che ora con le intercettazioni trasforma in indizio di colpevolezza fa il paio con gli indizi inscritti nel quadro probatorio che contesta all'amico di Marco Poggi emersi dalla nuova analisi della scena del crimine e dalla rilettura dell’autopsia sul corpo della ragazza fatta da Cristina Cattaneo, tra questi ci sono due novità: l'impronta dell'arma lasciata per terra e l’impronta del palmo di una mano, un palmo sinistro, lasciato anche quella dall'assassino.



